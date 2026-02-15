La Vinotinto: ¿Quiénes son los juveniles convocados por Oswaldo Vizcarrondo?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo ya calienta motores para su primer módulo del 2026 en Margarita. Más allá de la jerarquía habitual, el seleccionador ha enviado un mensaje de renovación y confianza en el talento local al incluir a 12 futbolistas menores de 22 años pertenecientes a la Liga FUTVE.

Estos jóvenes talentos buscarán aprovechar el microciclo en el CNAR para sorprender al cuerpo técnico y comenzar a cimentar su camino en la selección absoluta.

¿Quiénes son los juveniles?

Con 17 años

La gran sorpresa de la lista es la presencia de tres juveniles que apenas alcanzan los 17 años, todos provenientes de la cantera del Monagas SC: Henrry Díaz, Marcos Maitán y Yerwin Sulbarán.

Su llamado confirma que Vizcarrondo no mirará la cédula de identidad, sino el rendimiento y la proyección, dándoles la oportunidad de rozarse con la élite desde muy temprana edad.

Con 19 y 20 años

El Deportivo La Guaira también aporta piezas clave con apenas 19 años: José Correa y Jorge Sánchez, quienes ya han mostrado destellos de calidad en el torneo doméstico.

A ellos se unen los jugadores de la categoría Sub-20, donde destacan Isai Valladares (Zamora FC), Ángel Figueroa (Caracas FC) y Cristian Romero (Rayo Zuliano), futbolistas que ya gozan de minutos importantes en sus respectivos clubes y que ahora buscan trasladar ese rodaje al plano internacional.

Con 21 y 22 años

Cerrando el grupo de los más noveles, Oswaldo Vizcarrondo ha citado a jugadores que, a pesar de su corta edad, ya son realidades en sus equipos como: Frankarlos Benítez (Caracas FC), Andrés Kinsler (Rayo Zuliano), Luis Moreno (Portuguesa FC) y Daniel De Sousa (UCV FC).