Fernando Carrillo impone varias demandas en el Ministerio Público ¿Qué pasó?

El actor venezolano Fernando Carrillo, reconocido por sus papeles protagónicos en exitosas telenovelas de los años 90 y principios de los 2000, vuelve a estar en el centro de la atención mediática, no por un nuevo proyecto artístico, sino por sus recientes acciones legales.

Aunque se desconocen con exactitud las razones por las que impuso una demanda en contra de varias personas, todo podría indicar que se deben a las polémicas que mantiene con colegas y figuras públicas por razones que van desde conflictos personales hasta posiciones políticas.

Fernando Carrillo desde el Ministerio Público

A través de su perfil en TikTok, el actor anunció que interpuso una demanda legal en contra de varias personas por hechos que, según su abogado, constituyen acciones con potencial responsabilidad penal.

El propio Carrillo, acompañado de su primo y representante legal, detalló que la querella fue formulada directamente ante el Ministerio Público en Caracas, subrayando su convicción en que en Venezuela “se cumple la constitución”.

Carrillo fue enfático al expresar que quienes están denunciados “no podrán ingresar al país sin ser detenidos para rendir cuentas ante la justicia” y apuntó que “no puede haber paz sin justicia”.

Pese a que no se han divulgado públicamente los nombres de los presuntos implicados ni los detalles específicos de los supuestos delitos, hay que recordar que en los últimos años el protagonista de novelas ha tenido fuertes encontronazos con muchos de sus colegas.

Polémicas y conflictos públicos

Fernando Carrillo no es ajeno a las controversias que han marcado su vida pública en los últimos años. Más allá de su carrera artística, ha estado en el centro de debates políticos, declaraciones directas contra colegas y actividades que han generado reacciones divididas del público y de otros artistas.

Por ejemplo, su postura de apoyo público a figuras políticas han provocado críticas y acalorados comentarios tanto de sectores opositores como de otros miembros del espectáculo.

El actor también ha generado controversia con otros colegas famosos, incluso manifestando opiniones públicas durante programas de televisión y criticando, por ejemplo, a figuras como José Luis “Puma” Rodríguez, Franklin Virgüez, Daniel Elbittar y Catherine Fulop.