Oswaldo Vizcarrondo realiza su primera convocatoria con la Vinotinto Absoluta

El Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) de Margarita se prepara para recibir una nueva etapa en el fútbol nacional.

Oswaldo Vizcarrondo, el histórico ex central y ahora seleccionador oficial de la Vinotinto Absoluta, ha hecho pública su primera lista de convocados, evidenciando que la liga local será protagonista en su proceso.

Módulo de observación y rodaje

A diferencia de otras convocatorias, este llamado no contará con partidos amistosos al no tratarse de una fecha FIFA. El objetivo es evaluar de cerca el talento del patio, realizar trabajos tácticos intensivos y determinar quiénes tienen el nivel necesario para colarse en la lista definitiva del próximo parón internacional de selecciones.

Vizcarrondo ha citado a un total de 24 futbolistas, logrando una mezcla interesante entre la energía de la juventud y la jerarquía de los más experimentados del torneo local:

Joel Graterol, Cristopher Varela, Frankarlos Benítez, Jorge Sánchez; Kendrys Silva, Eduardo Fereira, Luis Moreno, Marcos Maitán, Luis Mago, Diego Osío, Yohan Cumana, Andrés Kinsler, Isaí Valladares; Gustavo González, Carlos Faya, José Correa, Henrry Díaz, Ángel Figueroa, Jhon Marchán, Edwuin Pernía, Jovanny Bolívar, Cristian Romero, Yerwin Sulbarán y Daniel de Sousa.

Ausencias obligatorias

A pesar de querer contar con el mayor universo posible de jugadores del FUTVE, el cuerpo técnico aclaró que ocho futbolistas clave no pudieron ser tomados en cuenta para este módulo.

Debido a que se trata de piezas fundamentales del Deportivo Táchira y Carabobo FC, quienes se encuentran actualmente disputando las fases previas de la Copa Libertadores. El seleccionador ha preferido no interferir en la preparación de los clubes que representan a Venezuela en el plano internacional, aunque se entiende que están bajo su radar.

La decisión de Oswaldo Vizcarrondo de iniciar su ciclo mirando exclusivamente hacia adentro ha sido bien recibida por el entorno del fútbol venezolano.

Tras años donde la base de la selección residía casi exclusivamente en el extranjero, este movimiento busca motivar al jugador de la Liga FUTVE y demostrar que las puertas de la selección absoluta están abiertas para quien logre destacar en los campos nacionales.