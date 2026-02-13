Prince Julio César se sometió a quimioterapias por delicado estado de salud

Suscríbete a nuestros canales

Julio César Cruz, conocido como Prince en el ámbito de la belleza nacional e internacional, presidente de la organización Reinas y Reyes inició este nuevo año trabajando duro para ratificar la consolidación de las franquicias que representa en Venezuela y el exterior.

Prince triunfando

Miss Earth Venezuela, Miss Cosmos, Universal Woman Venezuela, Miss International, Miss Global y Miss Global Venezuela y el Miss Universo Cuba, conforman el conglomerado de certámenes que gerencia.

Desde su centro de operaciones en la ciudad de Miami, el hacedor de reinas anunció lo que tiene programado para cada concurso. Y se mostró muy entusiasmado al señalar que en este 2026, la belleza de la mujer criolla, seguirá haciéndose sentir en las diversas y más importantes competencias internacionales.

Por otra parte, destacó que acaba de regresar de New York donde participó en el New York Fashion Week, invitado por la diseñadora libanesa Diana Mahrach.

- ¿Proyectos para tus concursos en este 2026?

-Mis concursos se han hecho sentir en mi país y fuera de nuestras fronteras, demostrándole al mundo que la belleza, elegancia y empoderamiento de la mujer venezolana no pasará desapercibida en todos los lugares donde se plante. Por mi parte, ya estoy ideando la edición para elegir a Miss Venezuela Tierra, Miss Cosmos y Universal Woman y la selección de los representantes masculinos para el Míster Global, y Míster International, que también se han convertido en mis certámenes lideres.

- ¿Novedades para las ediciones correspondientes a este año?

- Muchas novedades y las daré a conocer en su momento. En el transcurso de las semanas iré informando sobre los castings y todo lo que tenemos previsto para el montaje de los respectivos certámenes. Habrá sorpresas.

- ¿En este 2026, Venezuela se llenará de coronas internacionales?

-Venezuela es una cantera de mujeres bellas. Y así lo han demostrado todos los triunfos de la representación criolla en el los certámenes más importantes del mundo. Por supuesto que me encantaría que este año, nuestro país se llene de coronas. Quiero que así sea, sin importar la organización que envíe a nuestras candidatas, pues nos hará más poderosos en materia de certámenes de belleza.

- ¿Cuál es tu agenda para los distintos concursos internacionales que tienes bajo tu cargo?

-Cada vez que termina la edición de alguno de mis concursos, enseguida me pongo a trabajar sobre la próxima. Escoger y preparar una representación, sea masculina o femenina, en cualquier competencia internacional lleva su tiempo y dedicación. En este momento estoy planificando todo y organizando la agenda de las diferentes franquicias que represento. Es una labor ardua, pues recuerda que son varios concursos, en fechas distintas.

- ¿Cierto que andabas tras la franquicia del Miss Mundo, por tu amistad con Julia Morley, presidenta del concurso? ¿En qué paró esa gestión?

- No sé de qué me hablas…ja, ja, ja, pero si puedo decirte que yo amo el Miss Mundo.

- ¿Cómo observas desde tu óptica a quienes en Venezuela se han dedicado a hacer misses en estos últimos tiempos?

-Hay mucha gente capaz, profesionales únicos que han hecho un trabajo bonito y respetable…pero también abundan los payasos a los que mantengo bien lejos de mí.

- ¿Estuviste un tiempo fuera del ojo público, cual fue la razón de tu ausencia mediática?

- Fue un receso necesario para mi vida. Tuve que pasar por un proceso de quimioterapias para poder superar lo que me afectaba en ese momento. Hoy puedo dar gracias a Dios, que me concedió la sanación y hacerme más fuerte que nunca. Dios me quiere tener más tiempo aquí, para cumplir una misión.