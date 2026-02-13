Anuncia concierto en la gran Caracas y estos son los precios de los boletos

Suscríbete a nuestros canales

El próximo viernes 1 de mayo el Caracas Music Hall, vivirá un momento único con el concierto del percusionista venezolano Oreste Gómez. El show se dará como parte del álbum “No me fui porque quise”, que estrenó hace algunos días.

Un show

El baterista, solista y productor venezolano se presentará en el recinto ubicado en Concresa, a las ocho de la noche, con un espectáculo que promete brindar una mezcla única de jazz, hip-hop y la tradicional música Latinoamérica.

El álbum fue estrenado el 28 de enero en YouTube, teniendo populares canciones como “Aguafresca”, “Estrellas”, “Ella”, “Invierno”, “Olas marinas”, que serán sonadas en el Caracas Music Hall, ubicado en el municipio Baruta.

“Ustedes lo vieron y enamoraron de su música en el recordado CUSICA FEST 2023. Ahora lo tendremos de bien cerquita el viernes 1 de mayo, presentándonos su nuevo álbum: ‘No Me Fui Porque Quise’, que desde ya le apostamos a ser uno de los mejores álbumes venezolanos de 2026”, escribieron en la confirmación.

Entradas a la venta

Los boletos del show están disponibles a través de la plataforma www.cusica.com con diversos precios que van desde General hasta la VIP.

La más económica en la primera etapa tiene un valor de 20 euros, 30 euros la segunda y 40 euros la tercera etapa.

La parte de VIP tienen la primera etapa en 50 euros, 60 la segunda y la más cara en 70 euros.

El artista musical que nació el 10 de febrero de 1993, ha realizado colaboraciones musicales con Run the Jewels, Kamal Williams, Los Amigos Invisibles y Gustavo Dudamel.