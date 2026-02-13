Felipe Vázquez domina con lanzamiento "imposible" en Serie de las Américas

Suscríbete a nuestros canales

Desde que se unió a Navegantes del Magallanes en la temporada 2024-25, Felipe Vásquez fue ganado terreno en el morrito hasta destacar como el cerrador de confianza del equipo, siendo determinante en la reciente edición para ganar el título en seis juegos contra Caribes de Anzoátegui.

Por primera vez en la historia, un club venezolano está participando en la Serie de las Américas y el relevista está consolidándose como arma fundamental en la franquicia bucanera, que busca conseguir el título como anfitrión del mencionado certamen después de vencer en semifinales a Cuba en la jornada de este jueves 12 de febrero.

Precisamente en el duelo contra los cubanos, el taponero experimentado exhibió una velocidad descomunal, con varios envíos que alcanzaron los 100 millas por hora, casi inalcanzable para los bateadores rivales. Estos lanzamientos, que se consideran "ilegales" en términos de la capacidad de reacción de los bateadores, destacaron no solo por su rapidez, sino también por la técnica precisa y la concentración del pitcher.

Felipe Vásquez brilla en la Serie de las Américas

Su actuación fue un claro recordatorio de la diferencia de nivel en cuanto a la velocidad de los lanzamientos, llevando a los cubanos a enfrentar una barrera física difícil de superar. Aunque no tenía oportunidad de apuntarse juego salvado, el manager César Izturis sacó a su mejor brazo para apagar las luces en el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada y sellar el triunfo 9x1 sobre los antillanos.

En contraste a los lanzamientos de 100 millas por parte del serpentinero venezolano, el promedio de velocidad de los lanzadores en la Serie Nacional de Béisbol (SNB) es mucho más bajo, ni siquiera alcanzando las 85 mph. Esta disparidad resalta aún más la magnitud del desafío al que se enfrentaron los bateadores cubanos

Mientras que los mejores lanzadores en la SNB pueden emplear la velocidad de los envíos como una herramienta efectiva, la brecha con el nivel internacional, donde las velocidades de hasta 100 mph son más comunes, subraya las diferencias en la preparación física y técnica de los peloteros en Cuba frente a las exigencias de las ligas más competitivas del mundo.