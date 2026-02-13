El Barcelona sella su regreso a la European Football Clubs

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento estratégico que redefine el mapa político del fútbol europeo, el FC Barcelona ha oficializado su retorno a la European Football Clubs (EFC).

Tras un periodo de distanciamiento marcado por el proyecto de la Superliga, el club azulgrana vuelve a integrarse plenamente en la organización que agrupa a los clubes más importantes del continente.

Regreso por unanimidad

La readmisión se ha producido tras el comunicado oficial de la EFC, confirmando que la entidad catalana recupera su estatus de Miembro Ordinario.

Este paso se da después de que el Barcelona pusiera fin de manera definitiva a su relación contractual con la European Super League Company y presentara una solicitud formal de reincorporación.

El Consejo de Administración de la EFC aprobó el regreso de forma unánime. Un detalle significativo de esta reconciliación fue el papel de Nasser Al-Khelaïfi, presidente de la organizión, quien presentó personalmente la solicitud de adhesión del Barça durante la reunión celebrada hoy.

Reconocimiento institucional

Con esta decisión, el club vuelve al seno de la única organización reconocida oficialmente por la UEFA y la FIFA como el organismo independiente que representa los intereses de los clubes de fútbol en Europa.

La EFC ha expresado su profunda satisfacción por volver a contar con el Barcelona, subrayando que su presencia es vital para la unidad y el desarrollo del fútbol europeo bajo el marco de las competiciones tradicionales.

De esta forma, el conjunto catalán vuelve a tener voz y voto en las decisiones que afectan al calendario, los repartos económicos y el formato de las competiciones europeas.