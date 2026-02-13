Renato Núñez sigue destrozando la Serie de las Américas a punta de batazos

Suscríbete a nuestros canales

Magallanes está en la final de la Serie de las Américas, y en gran parte ha sido gracias a la excelente actuación que ha tenido Renato Núñez. El slugger magallanero ha continuado con el excelente cierre que tuvo de la temporada 2025/26 de la LVBP, y su nivel en este torneo regional no ha pasado desapercibido.

En el triunfo del conjunto de Venezuela ante Cuba en la segunda semifinal del campeonato, Núñez se alzó como la gran figura del encuentro, al conectar tres inatrapables en cuatro turnos al bate, con dos sencillos, un cuadrangular y par de carreras impulsadas, para llevar al equipo criollo al juego definitorio de esta contienda.

Renato Núñez sigue encendido

En la parte baja del quinto episodio del duelo entre Venezuela y Cuba, Renato Núñez despachó un contundente cuadrangular solitario por el jardín izquierdo, para poner en ese momento el duelo 5-1 en favor del Magallanes.

"Me sentí súper bien, enfocado desde temprano para picar adelante. Pudimos hacerlo y se logró la victoria. Estaba buscando un pitcheo en mi zona y se le quedó un cambio. Le hice swing y la pude sacar", dijo el infielder en declaraciones luego del juego sobre su espectacular tablazo.

Este fue el tercer vuelacercas de Renato Núñez en lo que va del torneo, y además, acumula un total de ocho rayitas remolcadas. Sin duda alguna, un toletero que ha sido vital para Venezuela en lo que va de torneo, y será una de las grandes esperanzas del Magallanes para coronarse este viernes 13 de febrero ante Caimanes de Barranquilla de Colombia.