Vea cómo fue el cuadrangular de Renato Núñez para empatar el sexto de la final

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes tienen récord de un triunfo y dos derrotas en los últimos tres encuentros de la Gran Final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y en el sexto duelo, acaba de quedar en evidencia que les hacía falta un bate como Renato Núñez en esos compromisos, quien acaba de igualar las acciones en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

El MVP de la temporada anterior fue excluido de la alineación titular de los "Eléctricos" desde el duelo tres hasta el cinco, debido a que viene lidiando con molestias en su rodilla, tras un pelotazo en el primer desafío de la serie.

Sin embargo, con la misión de tratar de acabar con la final en el sexto duelo, Yadier Molina lo puso a jugar en el jardín derecho y como octavo en el orden, una responsabilidad a la que Núñez está respondiendo con creces.

Renato Núñez igualó las acciones en "Er Chico":

Núñez, falló con fly al jardín izquierdo en su primera aparición al plato. No obstante, en su segunda oportunidad, vino a batear con su equipo perdiendo por la mínima 3-2 e igualó las acciones con su poder.

El derecho hizo el ajuste ante el quebrado de Cristian Hernández y en cuenta de 1-2, conectó una línea enorme que se fue hasta las gradas cerca del poste de foul del left, justo por encima de donde está marcado el 325, para poner la pizarra 3-3 en la alta del cuarto capítulo con su siempre oportuno poder.