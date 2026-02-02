Nómina de lujo: La Condicional Especial de yeguas centra la atención en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La sexta reunión de la temporada 2026 en el principal óvalo del país reserva un espacio de honor para la velocidad y la resistencia. El programa oficial confirma la disputa de una Prueba Condicional Especial de alto nivel, la cual integra el selecto grupo de las carreras válidas para el 5y6 nacional.

Este compromiso, diseñado para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, se desarrollará en el exigente trayecto de los 1.600 metros, una distancia que suele separar a las buenas corredoras de las verdaderas campeonas.

Un lote de jerarquía internacional: Reunión 06

Nueve ejemplares acudirán a la cita para medir sus fuerzas en la arena de Coche. La nómina destaca por el equilibrio entre el talento local y la clase de las piezas importadas, lo que garantiza un espectáculo de primer nivel para los aficionados.

A continuación, el listado de las protagonistas que buscarán la gloria en la milla:

Mother Carmen: Contará con la conducción de Francisco Quevedo bajo el entrenamiento de Antonio Martínez.

Princesa Manuela: El aprendiz Yoelbis González formará equipo con el preparador Luis Peraza.

Tale Of May (USA): La artillería importada de José Balzan se presenta con la monta de Julio Moncada.

Chiquinquireña (PAN): Representante panameña del establo de José Balzan, llevará a Carlos Brito en los estribos.

Nikitis (USA): Jhonathan Aray asumirá la responsabilidad sobre esta rendidora pupila de Carlos Luis Uzcátegui.

Piccina Mia: La experiencia de Johan Aranguren se unirá a la estrategia de Gabriel Márquez.

She A Baddie (USA): El estelar Robert Capriles guiará los pasos de esta yegua presentada por Carlos Luis Uzcátegui.

Above The Sky (USA): Yamper González buscará el triunfo para la cuadra de Antonio Martínez.

Eterna Amanda: La dupla de Jaime Lugo Jr. y Riccardo D’Angelo completa este cuadro de aspirantes.

Recompensa y horario estelar: La Rinconada

La importancia de esta carrera no reside solo en el prestigio deportivo, sino también en el atractivo económico que rodea al evento. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) pautó un premio adicional especial de 42.250 dólares a repartir, cifra que estimula la competitividad y eleva el estatus de la prueba.

La partida de este emocionante desafío está programada para las 5:10 de la tarde del próximo domingo 8 de febrero. Los ojos de la afición se posarán sobre el aparato de salidas en esa undécima competencia, cierre de una jornada que promete ser histórica tanto por el nivel de sus participantes como por el regreso de figuras emblemáticas al recinto de ganadores.