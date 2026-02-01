¡Cobraron los ganadores! Conozca cuánto pagó el 5y6 en la jornada 05 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La quinta reunión de 2026 en el Hipódromo Internacional La Rinconada reafirmó el éxito del 5y6 nacional. La jornada, celebrada este 1ro de febrero, constó de 10 competencias sin pruebas selectivas de Grado.

Meridiano: Monto sellado a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs. 259.407.010,00, de los cuales Bs. 36.316.981,40 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.140.079.785,40.

Ganadores 5y6 Dominical La Rinconada

En el inicio del 5y6, el ejemplar Good Boy logró un triunfal regreso tras 259 días de inactividad. Conducido por Yoelbis González y presentado en óptimas condiciones por Riccardo D'Angelo, agenció un tiempo de 68.2 para los 1.100 metros. Su victoria en la primera válida reportó un dividendo de Bs. 115,90 a ganador.

Seguidamente en la segunda válida, la yegua importada Etna´s Napper fue la ganadora, bajo la conducción de Robert Capriles y preparada por Carlos Luis Uzcátegui, registró un tiempo de 86,2 para los 1.400 metros. Su victoria representó un dividendo en taquilla de Bs. 132,32 a ganador.

En la tercera válida del 5y6, el importado Juan Valdez se alzó con la victoria. Bajo la conducción de Robert Capriles y el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui, este binomio logró su segundo éxito consecutivo en el bloque de las mayorías. El zaino de seis años, que respondió como la línea de la fanaticada, devolvió un dividendo de Bs. 62,21 a ganador.

Mientras que, en cuarta válida fue para Look At Daddy. El pupilo de Fernando Parilli Araujo, que contó con la monta del jinete aprendiz Kelvin Aray, registró una marca de 80,4 para el recorrido de 1.300 metros. El triunfo del ejemplar dejó en taquilla Bs. 146,32 a ganador.

Asimismo, Kleobule después de un año sin correr es la vencedora de la quinta válida, por lo que agenció un tiempo de 65,2 para el trayecto de 1.100 metros, resultado que arrojó un dividendo de Bs. 84,59 a ganador.

La jornada cerró con la sexta válida, prueba en la que Rose Sensations sentenció la victoria, por lo que abonó un dividendo de Bs. 122,47 por concepto de ganador.

Ganadores: 5y6 nacional Reunión 05 La Rinconada

Es importante destacar que los tickets con cinco caballos acertados, fueron en total, (43738) y cada uno pagó un total de Bs. 830,33, mientras que los afortunados ganadores de los seis ejemplares de la fama fueron (14080), los cuales, se ganaron cada uno: Bs. 9.950,22.