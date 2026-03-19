SPB: Centauros superó por la mínima a Panteras en un intenso duelo

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Durante este miércoles, 18 de marzo, se llevó a cabo una nueva jornada de la Superliga Profesional de Baloncesto, la cual contó con un solos desafío, el cual pudiste disfrutar en vivo a través de las pantallas de Meridiano Televisión.

Ese choque fue el apretado enfrentamiento entre Centauros de Bolívar y Panteras de Miranda, que terminó favoreciendo al quinteto llanero con marcador de 85-84.

Resumen:

Desde las primeras de cambio, el nivel de igualdad se hizo presente en el tabloncillo con un primer cuarto que quedó 13-14 a favor de Panteras. Sin embargo, en el siguiente parcial, los locales se encendieron en la ofensiva con 25 puntos y permitieron 18, para cerrar la primera parte con ventaja de 38-32.

En el tercer periodo, los de Miranda parecían haber encontrado la fórmula con 32 unidades a cambio de 24 de Centauros, para irse al último periodo final con ventaja parcial de dos unidades, pero al final el triunfo fue para los de casa con un 23-20 en el último cuarto, llevándose el resultado positivo por la mínima.

MVP:

El jugador más destacado a nivel ofensivo,