SPB

SPB: Centauros superó por la mínima a Panteras en un intenso duelo

Ese desafío lo pudiste disfrutar en vivo a través de las pantallas de Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 11:03 pm
SPB: Centauros superó por la mínima a Panteras en un intenso duelo
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Durante este miércoles, 18 de marzo, se llevó a cabo una nueva jornada de la Superliga Profesional de Baloncesto, la cual contó con un solos desafío, el cual pudiste disfrutar en vivo a través de las pantallas de Meridiano Televisión.

NOTAS RELACIONADAS

Ese choque fue el apretado enfrentamiento entre Centauros de Bolívar y Panteras de Miranda, que terminó favoreciendo al quinteto llanero con marcador de 85-84.

Resumen:

Desde las primeras de cambio, el nivel de igualdad se hizo presente en el tabloncillo con un primer cuarto que quedó 13-14 a favor de Panteras. Sin embargo, en el siguiente parcial, los locales se encendieron en la ofensiva con 25 puntos y permitieron 18, para cerrar la primera parte con ventaja de 38-32.

En el tercer periodo, los de Miranda parecían haber encontrado la fórmula con 32 unidades a cambio de 24 de Centauros, para irse al último periodo final con ventaja parcial de dos unidades, pero al final el triunfo fue para los de casa con un 23-20 en el último cuarto, llevándose el resultado positivo por la mínima.

MVP:

El jugador más destacado a nivel ofensivo, 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park
Miércoles 18 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?