Presentador dominicano descarga su furia contra Maikel García: “Tenemos pan”

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Venezuela consiguió su primer título en el Clásico Mundial de Beisbol, lo que ocasionó que el presentador dominicano Alofoke perdiera su apuesta y descargó su frustración contra el pelotero venezolano Maikel García, MVP del torneo.

Tensiones se vivieron previo al partido de Venezuela contra Estados Unidos por las declaraciones del tercera base de la selección nacional, quien dejó claro estar jugando por el país y no por Latinoamérica en una rueda de presa.

Si bien muchos respaldaron sus palabras, a otros como a Santiago Matías le generó ruido. El dominicano apostó una cantidad de dinero a la selección estadounidense, sin embargo, su derrota ante Venezuela le ocasionó pérdida.

¡Maikel García puro fuego!

Maikel García fue electo como el Jugador más Valioso del Clásico Mundial de Beisbol por su destacada participación en el terreno en toda la jornada deportiva. Sus números son el reflejo de “sudar la camisa” para obtener grandes resultados como el primer título.

Durante la celebración, el jugador venezolano restregó su reconocimiento y el título a Alofoke, mientras sus compañeros lo apoyan. Además, instó al conductor a seguir apostando en contra.

Alofoke está picado…

A pocas horas de la victoria de la selección venezolana de beisbol, Matías realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales, y por supuesto, no dejó pasar por algo el tema.

“Quiero dejarle saber a Maikel, el pelotero venezolano tenemos los relojes que él tiene, los carros que él tiene y los apartamentos que el tiene, normal… y también tenemos pan”, expresó. Esto último fue catalogado como una burla a la situación que vivió Venezuela hace unos años.

Las criticas por parte de los usuarios estuvieron a la orden del día, resaltando su “bajeza” por el comentario.