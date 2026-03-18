CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL

Clásico Mundial: ¡Qué retumbe el tambor! Venezuela se corona campeona del mundo

Los venezolanos cumplieron el sueño de 30 millones de almas y obtuvieron su primer trofeo en la historia 

Por

Neyken Vegas
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 10:55 pm
Clásico Mundial: ¡Qué retumbe el tambor! Venezuela se corona campeona del mundo
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La selección de Venezuela terminó de romper el sistema e inscribió su nombre en los libros de los Clásicos Mundiales, tras coronarse campeones por primera vez en su historia venciendo al "gigante" Estados Unidos.

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Eugenio Suárez dio el batazo decisivo con un doblete en la última entrada, que significó la de la diferencia 3 carreras por 2 contra los Estados Unidos en un final de infarto en Loan Depot Park que marcó no solamente un trofeo, sino el momento más importante a nivel deportivo de todos los tiempos en el país.

Resumen:

La selección nacional tomó la delantera en la tercera entrada con elevado de sacrificio de Maikel García y posteriormente, aumentaron su diferencia con un inmenso estacazo de vuelta completa de Wilyer Abreu por to el jardín central.

Aunque el camino parecía sencillo, para los dirigidos por Omar López, luego de dos outs en la octava entrada Bobby Witt recibió boleto y luego Bryce Harper se voló la barda a 432 pies de distancia por el centro del campo.

Sin embargo, la respuesta llegó de forma inmediata con un heroico doble de Eugenio Suárez en la alta de la novena, que remolcó a Javier Sanoja con una rayita que significó un memorable título mundial.

Mientras que Daniel Palencia lanzó con el alma y retiró el noveno capítulo por la vía del 1,2 y 3, para poner a celebrar a 30 millones personas que anhelaban este campeonato.

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