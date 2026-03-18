WBC: Estados Unidos impone récord histórico de ponches en el Clásico Mundial

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La selección de Estados Unidos ha establecido una nueva marca histórica de ponches recetados para una sola edición del Clásico Mundial de Beisbol. Durante el desarrollo del torneo 2026, el cuerpo de lanzadores del equipo norteamericano alcanzó los 81 ponches, superando el registro previo que ostentaba Japón desde la edición de 2023.

El dominio del pitcheo estadounidense en 2026

El desempeño de los lanzadores de Estados Unidos ha sido el factor determinante en su camino durante este torneo. Al llegar a la cifra de 81 abanicados, el conjunto de las barras y las estrellas rompió la hegemonía que Japón había mantenido en este departamento durante casi dos décadas. El récord anterior, establecido por los nipones en 2023, era de 80 ponches.

Lista de mayores cantidades de ponches por equipo en un solo Clásico Mundial:

Estados Unidos (2026): 81 ponches.

Japón (2023): 80 ponches.

Japón (2009): 75 ponches.

Japón (2013): 74 ponches.

Japón (2017): 71 ponches.

El fin de la hegemonía japonesa en las estadísticas de pitcheo

La estadística refleja un cambio de tendencia en el torneo. Japón lideró este departamento en cuatro de las cinco ediciones anteriores del Clásico Mundial. En 2009, 2013, 2017 y 2023, el pitcheo japonés fue el más dominante en cuanto a retirar bateadores por la vía del tercer strike. Sin embargo, la rotación y el relevo de Estados Unidos en 2026 han logrado romper con esa hegemonía gracias a la calidad de sus brazos que dijeron presente en esta edición del torneo.