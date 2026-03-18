WBC: Así fue la actuación de Nolan McLean ante Venezuela

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El lanzador Nolan McLean asumió la responsabilidad de abrir el encuentro por la selección de Estados Unidos en la Gran Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026. En el loanDepot Park de Miami, el prospecto de los Mets de Nueva York enfrentó a una alineación venezolana que tomó el control del marcador temprano, dejando al conjunto norteamericano en una posición de desventaja durante la primera mitad del compromiso.

McLean comenzó su actuación permitiendo contacto sólido por parte de la ofensiva riolla. Aunque mostró una velocidad sostenida en su recta de 97 millas por hora, el control de sus lanzamientos quebrados no fue suficiente para contener el ímpetu de los bates de Venezuela.

Ronald Acuña Jr. le abrió el compromiso con un batazo contundente a 108.4 mph. Luego, Maikel García produjo la primera carrera con elevado de sacrificio ante su sweeper que sacó de balance a varios maderos venezolanos.

Wilyer Abreu le dio el golpe de gracia en la quinta entrada con un cuadrangular por el centro del campo para ampliar la ventaja de Venezuela 2 a 0.

La labor del abridor derecho finalizó tras 4.2 entradas de trabajo. En ese lapso, McLean permitió un total de cuatro imparables y concedió dos carreras limpias, las cuales pusieron a su equipo por debajo en el marcador. Durante su estancia en la lomita, el lanzador estadounidense logró recetar cuatro ponches y otorgó solamente una base por bolas.