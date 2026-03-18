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WBC: Maikel García produce la primera carrera de Venezuela en una final

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Martes, 17 de marzo de 2026 a las 09:20 pm
WBC: Maikel García produce la primera carrera de Venezuela en una final
Foto: Cortesía
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El loanDepot Park entró en estado de erupción en la alta de la tercera entrada cuando se produjo la primera carrera de Venezuela en su historia en finales del Clásico Mundial de Beisbol del madero de Maikel García.

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Con un elevado de sacrificio ante un sweeper de Nolan McLean, Salvador Pérez anotó la primera rayita del compromiso y de la historia del conjunto venezolano en instancias decisivas del Clásico Mundial de Beisbol.

 

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