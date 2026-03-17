WBC: Con este lineup Venezuela buscará coronarse en el Clásico Mundial de Beisbol

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La selección nacional de Venezuela ha definido los nueve nombres que saltarán al terreno del loanDepot Park en Miami para enfrentar a Estados Unidos. El manager Omar López apuesta por la continuidad ofensiva y la experiencia en el montículo para buscar el primer título de la nación en la historia del certamen.

Eduardo Rodríguez asume la responsabilidad en el montículo

El zurdo Eduardo Rodríguez ha sido designado como el lanzador abridor para este encuentro decisivo. Rodríguez, perteneciente a los Cascabeles de Arizona, tendrá su segunda apertura del torneo. Su misión principal será contener la poderosa batería estadounidense, liderada por figuras como Aaron Judge y Bryce Harper, tras haber cumplido con una labor previa de cinco ponches en su salida ante República Dominicana.

Lineup de Venezuela contra Estados Unidos

La alineación venezolana presenta una combinación de velocidad, promedio de bateo y potencia. Ronald Acuña Jr. encabeza el orden al bate, seguido por la versatilidad de Maikel García y la capacidad de contacto de Luis Arráez, quien ha sido fundamental en la producción de carreras durante las fases previas.

El orden oficial confirmado es el siguiente:

Ronald Acuña Jr. (RF) Maikel García (3B) Luis Arráez (1B) Eugenio Suárez (DH) Gleyber Torres (2B) Ezequiel Tovar (SS) Wilyer Abreu (LF) Salvador Pérez (C) Jackson Chourio (CF)

Claves del encuentro en Miami

La presencia de Salvador Pérez en la receptoría aporta veteranía y manejo del cuerpo de lanzadores, factor crítico en una instancia de final a pesar de que su ofensiva ha estado apagado durante todo el torneo.

Venezuela llega a esta instancia tras derrotar a Italia en las semifinales, marcando un hito al alcanzar su primera final en el Clásico Mundial de Beisbol. El equipo estadounidense, dirigido por Mark DeRosa, enviará al montículo al derecho Nolan McLean.