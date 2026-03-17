Cita con la historia: Acuña Jr. busca el récord de anotadas en la final del WBC

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La presencia de Ronald Acuña Jr. en las bases durante este Clásico Mundial de Béisbol 2026 ha sido sinónimo de peligro constante para los lanzadores rivales. Tras la victoria ante Italia en semifinales, el astro venezolano no solo ha guiado a su selección a la gran final, sino que se ha colocado a las puertas de una marca individual que ha permanecido inalcanzable durante dos décadas.

En el umbral de la historia

Con su actuación en este torneo, "El Abusador" ha alcanzado la impresionante cifra de 10 carreras anotadas, igualando los registros de figuras emblemáticas en la historia del certamen. Acuña Jr. ahora comparte el segundo lugar histórico con nombres de la talla del curazoleño Wladimir Balentien (2017), el puertorriqueño Carlos Correa (2017) y el campocorto Andrelton Simmons (2013).

Sin embargo, el objetivo principal está a solo un paso: las 11 anotaciones conseguidas por el japonés Nobuhiko Matsunaka en la edición inaugural de 2006.

Líderes históricos de carreras anotadas en una edición del WBC:

Nobuhiko Matsunaka (Japón, 2006): 11

Ronald Acuña Jr. (Venezuela, 2026): 10*

Wladimir Balentien (Países Bajos, 2017): 10

Carlos Correa (Puerto Rico, 2017): 10

Andrelton Simmons (Países Bajos, 2013): 10

La final: El escenario para la redención

Lo que hace más emocionante esta estadística es que, a diferencia de sus perseguidores en la lista (quienes ya cerraron sus ciclos en aquellas ediciones), Acuña Jr. tiene por delante el juego más importante de su carrera: la Gran Final. Con una sola carrera que logre cruzar el plato en el encuentro de mañana, el jardinero venezolano igualaría la cima; con dos, se convertiría en el dueño absoluto del récord.

Un motor ofensivo imparable

La capacidad de Acuña para embasarse (ya sea por su poder con el madero o su disciplina en el plato) combinada con su agresividad en las almohadillas, ha sido la llave que ha abierto las puertas del triunfo para Venezuela. Su producción no solo refleja su talento individual, sino el dinamismo de una alineación venezolana que ha sabido remolcarlo en momentos clave.