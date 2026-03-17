WBC: El loanDepot Park registró esta asistencia en el Venezuela-Italia

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El encuentro de semifinales del Clásico Mundial de Beisbol 2026 entre las selecciones de Venezuela e Italia registró una asistencia oficial de 35.382 espectadores. La cifra representa un lleno total en el loanDepot Park de Miami, consolidando este enfrentamiento como uno de los eventos con mayor demanda de boletos en la historia del torneo en Florida.

La asistencia de 35.382 personas subraya la relevancia del beisbol para la diáspora venezolana e italiana en Estados Unidos. Desde la apertura de las puertas, el flujo de fanáticos con camisetas vinotinto fue constante, superando las expectativas operativas del recinto. Este volumen de público se alinea con la tendencia de alta convocatoria que ha tenido Venezuela durante todo el Clásico Mundial, especialmente tras eliminar a Japón en la ronda previa.

El impacto económico y mediático de esta semifinal se vio reflejado en la rapidez con la que se agotaron las entradas. Para los organizadores del Clásico Mundial de Beisbol, Miami ha demostrado ser la sede ideal para las instancias finales, garantizando no solo un espectáculo deportivo de alto nivel, sino un respaldo en las tribunas que dinamiza el mercado publicitario y de transmisiones internacionales.