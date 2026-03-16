WBC: Así alineará Italia para medirse a Venezuela

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La selección de Italia ha confirmado su alineación oficial para enfrentar a Venezuela en el duelo de semifinales del Clásico Mundial de Beisbol 2026. El encuentro, que definirá al rival de Estados Unidos en la gran final de mañana, contará con el estelar derecho Aaron Nola como el encargado de abrir el compromiso por el bando europeo.

El manager Francisco Cervelli ha estructurado un lineup que combina velocidad en las bases y poder en el corazón de la ofensiva. La inclusión de Aaron Nola como abridor representa el movimiento más significativo, buscando neutralizar a la toletería venezolana desde el primer episodio.

El lineup confirmado es el siguiente:

Sam Antonacci (SS) Jon Berti (2B) Jakob Marsee (CF) Vinnie Pasquantino (1B) Zach Dezenzo (DH) Jac Caglianone (RF) Andrew Fisher (3B) J.J. D’Orazio (C) Dante Nori (LF)

Italia llega a esta instancia con un promedio colectivo de bateo de .276 y un total de 12 cuadrangulares en lo que va del torneo. El campocorto Sam Antonacci ha sido una de las sorpresas, registrando un promedio de .315 y un porcentaje de embasado de .410, cumpliendo con creces su rol de primer bate.

En la parte central del orden, Vinnie Pasquantino se mantiene como la principal amenaza de poder. Pasquantino lidera al equipo con tres cuadrangulares y siete carreras impulsadas, registrando un OPS de .945. Por su parte, el joven Jac Caglianone ha impactado con su potencia física; actualmente batea para .500 con un vuelacercas que alcanzó una velocidad de salida de 110.4 MPH y cuatro carreras remolcadas, acumulando un OPS de 1.290 a través de cuatro juegos.

La decisión de enviar a Aaron Nola a la loma responde a su dominio previo en el certamen. Nola viene de una actuación destacada en la ronda de grupos frente a México, donde lanzó 5.0 entradas en blanco, permitiendo solo 4 imparables, otorgando 1 boleto y recetando cinco ponches. Su efectividad se mantiene en 0.00 en este Clásico Mundial, consolidándose como el as de la rotación italiana.