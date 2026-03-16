Poder en la lomita: Estados Unidos acecha el récord histórico de ponches en el WBC

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Si algo ha definido el éxito de las potencias en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026, ha sido la capacidad de sus lanzadores para retirar bateadores por la vía del ponche. Con el cierre de la ronda eliminatoria, el cuerpo de pitcheo de los Estados Unidos ha firmado una actuación de época al acumular 76 ponches, una cifra que los sitúa en el olimpo de la competición.

El dominio del ponche: Una hegemonía bajo asedio

Históricamente, el arte de abanicar rivales ha sido una especialidad casi exclusiva del pitcheo asiático. De las cinco mejores marcas registradas en la historia del torneo, la selección de Japón ostenta cuatro de ellas, demostrando una constancia asombrosa a través de las décadas. El récord absoluto sigue perteneciendo a la escuadra nipona de 2023, que liderada por Shohei Ohtani y Roki Sasaki, estableció un techo de 80 ponches que parecía inalcanzable para el resto del mundo.

Sin embargo, el equipo de las barras y las estrellas ha desafiado esta hegemonía en 2026. Con sus actuales 76 abanicados, la rotación estadounidense ha logrado desplazar a las versiones históricas de Japón, superando los 75 ponches que lograron los asiáticos en 2009, los 74 registrados en 2013 y los 71 del certamen de 2017. Este salto estadístico marca un cambio de paradigma en la preparación de los brazos norteamericanos para la cita mundialista.

La evolución del "Team USA"

La diferencia en esta edición para el equipo estadounidense ha sido la profundidad y especialización de su rotación. Con figuras como Logan Webb, quien ha comandado el ataque con 11 ponches, y el fuego puro de Mason Miller desde el bullpen, Estados Unidos ha transformado su estrategia. A diferencia de años anteriores, donde el peso recaía en la ofensiva, el 2026 ha visto la irrupción de lanzadores como Paul Skenes, cuyo dominio ha sido fundamental para colocar al equipo como el líder actual de ponches del torneo.

A falta de los juegos definitivos de la fase final, la selección de EE. UU. se encuentra a solo cuatro abanicados de igualar la marca histórica de Japón 2023, con amplias posibilidades de establecer un nuevo estándar de dominio global en la lomita.