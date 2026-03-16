WBC: Maikel García habla del plan de Venezuela ante Italia

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Venezuela se encuentra a las puertas de un momento histórico en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Tras una clasificación sufrida pero contundente, el conjunto dirigido por Omar López se prepara para medir fuerzas contra Italia por un cupo en la gran final. En este contexto, Maikel García, una de las piezas fundamentales en el esquema defensivo y ofensivo del Team Venezuela, ha alzado la voz para señalar cuál será el factor determinante en este compromiso de eliminación directa.

El infielder, cuya actuación fue clave para despachar a los actuales campeones del mundo, Japón, ofreció declaraciones exclusivas en el espacio de 1Baseball. En sus intervenciones, García evitó el exceso de confianza y se centró en un análisis pragmático sobre el rival europeo, destacando que la ejecución técnica y la concentración mental serán más relevantes que la potencia bruta en el terreno.

Importancia de los detalles

Para Maikel García, enfrentar a Italia no es una tarea sencilla, especialmente por el conocimiento estratégico que posee su cuerpo técnico y sus jugadores experimentados. El venezolano hizo especial énfasis en la figura de Francisco Cervelli, mánager de los europeos, quien aportando una visión de juego forjada durante años en las Grandes Ligas.

"Cervelli sabe jugar, conoce los fundamentos y no va a regalar nada", afirmó García. El antesalista del Team Venezuela insistió en que la clave de la clasificación a la final reside en no subestimar al adversario y mantener una vigilancia constante sobre cada jugada.

El espejo de la victoria contra Japón

La referencia inmediata para el seleccionado nacional es el triunfo obtenido ante Japón. García sostiene que la fórmula aplicada contra los asiáticos debe ser replicada con exactitud frente a Italia. En aquel encuentro, Venezuela no dependió únicamente de los cuadrangulares, sino de una ejecución impecable de los fundamentos básicos del juego: el movimiento de corredores, el toque de bola efectivo, la defensa sólida y un bullpen intraficable.