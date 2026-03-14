Éxito sin precedentes: El WBC 2026 impone nuevo récord histórico de asistencia

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La pasión por el "Rey de los Deportes" ha alcanzado niveles inéditos en este 2026. Según datos oficiales emitidos este viernes por el departamento de comunicaciones de Major League Baseball (MLB), la presente edición del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) ha pulverizado el récord histórico de asistencia total del torneo.

Este hito se alcanzó incluso antes del inicio de la fase de eliminación directa, consolidando al certamen como el fenómeno deportivo internacional más relevante del año. Durante la ronda de grupos, el evento congregó a un total de 1,374,232 fanáticos, superando con holgura la marca previa de 1,306,414 establecida en la edición de 2023. Este crecimiento refleja la expansión global del deporte y la entrega de las fanaticadas por representar sus colores nacionales.

El rugido de las sedes: Récords en Asia y Estados Unidos

El éxito de taquilla no ha sido solo un fenómeno global, sino que se ha manifestado con fuerza en sedes estratégicas. Tokio volvió a demostrar que el béisbol es el corazón de Japón; el emblemático Tokyo Dome registró un récord para un solo grupo con 365,272 asistentes, superando los 361,976 de la edición anterior.

En territorio estadounidense, la ciudad de Houston emergió como el nuevo epicentro del fanatismo. El Daikin Park registró una concurrencia total de 350,365 personas para el Grupo B, destrozando la marca previa para una sede en EE. UU., la cual ostentaba Miami (2023) con 295,850 espectadores.

Los encuentros con mayor convocatoria

El dominio de los estadios con mayor capacidad, sumado a la efervescencia de las fanaticadas latina y asiática, marcó el ritmo de la fase inicial. Basado en los registros oficiales del torneo, estos fueron los diez compromisos que atrajeron a la mayor cantidad de público:

Japón vs. Corea del Sur (Tokio): 45,600 personas

45,600 personas Japón vs. Australia (Tokio): 45,600 personas

45,600 personas República Checa vs. Japón (Tokio): 45,600 personas

45,600 personas Japón vs. China Taipéi (Tokio): 45,600 personas

45,600 personas Corea del Sur vs. China Taipéi (Tokio): 44,200 personas

44,200 personas República Dominicana vs. Venezuela (Miami): 36,230 personas

36,230 personas Nicaragua vs. República Dominicana (Miami): 35,127 personas

35,127 personas Gran Bretaña vs. Estados Unidos (Houston): 34,368 personas

34,368 personas Países Bajos vs. República Dominicana (Miami): 32,324 personas

32,324 personas Estados Unidos vs. Brasil (Houston): 30,825 personas

El inicio de la etapa decisiva

Con estos impresionantes números en los registros, la acción se traslada esta noche a los cuartos de final. Se espera que la tendencia alcista continúe, especialmente con los duelos de alta tensión que definen el camino hacia la gran final. La organización estima que, de mantenerse este ritmo, la cifra total de asistencia al finalizar el torneo podría superar los 2 millones de espectadores, marcando un antes y un después en la historia del béisbol internacional.