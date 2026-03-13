Clásico Mundial de Beisbol: República Dominicana blanquea y avanza a ritmo de récord

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La selección de República Dominicana dio un golpe sobre la mesa este viernes en el LoanDepot Park al aplastar a Corea del Sur con una pizarra de 10-0, sellando su clasificación a las semifinales de la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol. El conjunto caribeño hizo gala de su temible ofensiva para sentenciar el encuentro por la vía del nocaut en el séptimo episodio.

Dominicano Cristopher Sánchez estuvo intratable

Desde el inicio del compromiso, el zurdo Cristopher Sánchez envió un mensaje claro: dominio total. Sánchez maniató a la ofensiva asiática durante cinco entradas, permitiendo solo dos hits y ponchando a ocho bateadores. Su sinker, slider y cambio mantuvieron a raya a los bates coreanos, quienes apenas pudieron descifrar sus lanzamientos.

Sánchez cerró su jornada con cinco inning completos, a penas permitió dos hits y se adjudicó ocho ponches.

Mientras tanto, la ofensiva dominicana no dio tregua al pitcheo coreano. Un racimo de cuatro carreras en el tercer episodio amplió la ventaja inicial, dejando a Corea con poco margen de reacción. Batazos oportunos de figuras como Juan Soto y Julio Rodríguez castigaron cada error del rival, poniendo una distancia inalcanzable en el marcador.

Semifinales con sabor a récord

Tras la salida de Sánchez, el relevista Albert Abreu mantuvo el ritmo con dos entradas perfectas, asegurando la ventaja dominicana. El LoanDepot Park se convirtió en una fiesta tricolor, con tamboras y charrascas, hasta el toque de gracia que llegó en el séptimo episodio cuando Austin Wells (1-1; HR; 3 CI; C) que había entrado en la rotación en ese inning, mandó a volar la pelota al segundo piso del estadio por la pradera derecha con dos abordo.

El cuadrangular de Wells es el quinto en la historia que activa la regla del nocaut que tiene el torneo, sellando así el pase de República Dominicana a las semifinales. Junior Camerino también tuvo un día productivo, yéndose de dos-dos, un doble, una impulsada y dos anotadas.

Asimismo, República Dominicana iguala a México como las naciones con más jonrones en un Clásico Mundial, con 14 cada una. Ahora la novena quisqueyana tiene dos partidos más para romper el récord que establecieron los aztecas en 2009.

República Dominicana ahora espera por el ganador del cruce entre EEUU y Canadá, que se desarrolla en Houston, para conocer a su próximo rival en el duelo definitivo por el pase a la final. Recordemos que Miami, la "Capital del Sol" será la sede de ronda final de la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol.