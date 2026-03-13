Esto es lo que tiene que hacer Venezuela en el Clásico Mundial para clasificar a los Juegos Olímpicos 2028

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El Clásico Mundial de 2026 no solo representa una oportunidad dorada para Venezuela de obtener su primer campeonato en este prestigioso torneo, sino que además, se presenta como una ventana por la que la selección criolla podría obtener algo sumamente atractivo y novedoso para el beisbol venezolano: un cupo en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Y es que, una de las grandes novedades que ofrece este Clásico Mundial de Beisbol de 2026, es que servirá como clasificatorio para las dos selecciones de América que estarán en el certamen olímpico dentro de par de años, cupos por los que no participa Estados Unidos, ya que clasifican automáticamente como anfitriones.

Por supuesto, ahora en fases eliminatorias, entramos en la etapa cumbre para saber si Venezuela podrá quedarse con uno de los boletos olímpicos. Para lograrlo, los criollos deben aferrarse a dos escenarios sumamente probables, pero que no serán nada sencillos de lograr.

¿Cómo puede meterse Venezuela en los Juegos Olímpicos?

Para lograr un cupo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2026, la selección venezolana tiene dos posibles escenarios:

Llegar a la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 Llegar a semifinales y que queden eliminadas en cuartos de final dos selecciones entre República Dominicana, Puerto Rico y Canadá

Si uno de estos dos escenarios se da, Venezuela habrá conseguido su cupo en los Juegos Olímpicos de 2026. Una eliminación en cuartos de final ante Japón, dejaría a la novena nacional sin posibilidad alguna clasificar. Entre tanto, una caída en semifinales podría meter a Venezuela dependiendo de otros resultados. Un premio que, sin duda, es emocionante.