El ingrediente secreto de Dominicana para ganar el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

República Dominicana cumplió con las expectativas en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026, quedando en la cima del Grupo D de forma invicta para consolidarse como gran candidato y uno de dos selecciones junto a Japón como los únicos en caminar perfecto en el torneo.

La increíble contundencia mostrada contra Venezuela, donde conectaron cuatro jonrones por segunda vez en la competición resalta el verdadero objetivo que tienen los quisqueyanos de regresar a la cima en el diamante. Además de eso, la victoria de este miércoles por la noche le dio la oportunidad de evitar a los japoneses en los cuartos de final y tener el recorrido un poco más "accesible" de cara a la final.

Cada triunfo de los dominicanos refuerza la unión y el compromiso que tienen parte de sus figuras, teniendo en cuenta a Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr., quienes en cada rueda de prensa han afianzado ese idea de divertirse en el certamen, que arrancará con las instancias finales a partir de este viernes 13 de marzo precisamente con el desafío entre Corea del Sur y los caribeños.

Dominicana tiene la clave del éxito en Clásico Mundial 2026

Además de Manny Machado, quien destaca como el capitán de la selección nacional en el actual torneo, Juan Soto ha demostrado su categoría en los encuentros con los medios de comunicación, donde ha reforzado y confirmado ese mensaje de "divertirse" en el terreno de juego.

Creo que eso lo es todo; divertirse allá afuera. Definitivamente respetamos el juego también, pero tenemos que divertirnos. Creo que ahí es cuando sale lo mejor de ti, cuando te diviertes allá afuera", declaró el jardinero de New York Mets.

Liderado por una temida ofensiva, donde los nueve bateadores con capaz de darle la vuelta al cuadro, Dominicana buscará encaminarse en las semifinales del Clásico Mundial 2026, cuando choquen este viernes ante Corea desde el loanDepot Park de Miami.