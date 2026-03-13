Clásico Mundial: Conoce a los líderes de los distintos renglones ofensivos de la fase inicial

Suscríbete a nuestros canales
La fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol contó con momentos impensables, incluyendo varios récords y por esa razón, repasaremos los líderes de los distintos apartados ofensivos.
NOTAS RELACIONADAS
Hay que destacar, que Ronald Acuña Jr. resalta entre los jugadores con más carreras anotadas, mientras que el nombre de Luis Arráez figura en varios renglones.
Hits:
- Luis Arráez (7)
- Abraham Toro (7)
- Harold Ramírez (7)
Dobles:
- Luis Arráez (4)
- Brice Turang (4)
- Abraham Toro (3)
Triples:
- Sam Antonacci (1)
- Yiddi Cappe (1)
- Jarryd Dale
HR:
- Vinnie Pasquantino (3)
- Jarred Durán (3)
- Luis Arráez (2)
Carreras impulsadas:
- Bo Gyeong moon (11)
- Luis Arráez (9)
- Fernando Tatis (9)
Carreras anotadas:
- Ronald Acuña Jr (8)
- Luis Arráez (6)
- Ketel Marte (6)
Average:
- Oneeil Cruz (.1000)
- Yuhei Nakamura (.667)
- Kyle Teel (.667)
OPS:
- Oneil Cruz (4.333)
- Kyle Teel (2.047)
- Shohei Ohtani (2.025)
OBP:
- Oneil Cruz (1.000)
- Miles Mastrobuoni (.750)
- Sosuke Genda (.727)
SLG:
- Oneil Cruz (3.333
- Shohei Ohtani (1.333)
- Julian Órnelas (1.333
Bases robadas:
- Tsung-Che Cheng (4)
- Maikel García (3)
- Bobby Witt Jr. (3).
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER