Clásico Mundial: Conoce a los líderes de los distintos renglones ofensivos de la fase inicial

Ronald Acuña y Luis Arráez resaltan por la representación venezolana 

Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 11:08 pm
La fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol contó con momentos impensables, incluyendo varios récords y por esa razón, repasaremos los líderes de los distintos apartados ofensivos.

Hay que destacar, que Ronald Acuña Jr. resalta entre los jugadores con más carreras anotadas, mientras que el nombre de Luis Arráez figura en varios renglones.

Hits: 

  1. Luis Arráez (7)
  2. Abraham Toro (7)
  3. Harold Ramírez (7)

Dobles:

  1. Luis Arráez (4)
  2. Brice Turang (4)
  3. Abraham Toro (3)

Triples:

  1. Sam Antonacci (1)
  2. Yiddi Cappe (1)
  3. Jarryd Dale

HR:

  1. Vinnie Pasquantino (3)
  2. Jarred Durán (3)
  3. Luis Arráez (2)

Carreras impulsadas:

  1. Bo Gyeong moon (11)
  2. Luis Arráez (9)
  3. Fernando Tatis (9)

Carreras anotadas: 

  1. Ronald Acuña Jr (8)
  2. Luis Arráez (6)
  3. Ketel Marte (6)

Average:

  1. Oneeil Cruz (.1000)
  2. Yuhei Nakamura (.667)
  3. Kyle Teel (.667)

OPS:

  1. Oneil Cruz (4.333)
  2. Kyle Teel (2.047)
  3. Shohei Ohtani (2.025)

OBP:

  1. Oneil Cruz (1.000)
  2. Miles Mastrobuoni (.750)
  3. Sosuke Genda (.727)

SLG:

  1. Oneil Cruz (3.333
  2. Shohei Ohtani (1.333)
  3. Julian Órnelas (1.333

Bases robadas:

  1. Tsung-Che Cheng (4)
  2. Maikel García (3)
  3. Bobby Witt Jr. (3).

 

Jueves 12 de Marzo de 2026
