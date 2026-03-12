María Conchita Alonso revela por qué rechazo proyecto de "La Niñera"

Suscríbete a nuestros canales

En 1998 la actriz y cantante María Conchita Alonso tuvo una participación especial en la popular comedia “La Niñera”, protagonizada por Fran Drescher. Una aparición que realizó en inglés y con enorme talento, mostrando su fuerzo como artista en Hollywood.

Alonso apareció en el episodio diecinueve de la 5ta temporada con un ajustado vestido negro, gran sonrisa y carisma, interactuando con la familia Sheffield sobre una herencia.

María Conchita rompe el silencio

En unas recientes declaraciones con la prensa en México, la intérprete de “Noche de copas” habló de su participación en la serie y de cómo le habían propuesto realizar un spin-off que rechazó.

La Miss Venezuela Mundo 1975, comentó que consideró que los productores querían mostrar una parte muy estereotipada de los latinos, que no fue para nada de su agrado.

“Ellos quería hacer después de ese episodio una continuación, era mi propia serie. Pero, yo soy muy tonta en ciertas cosas les dije que no, querían ponernos en sandalias, con cerdos, mi mamá sin un diente. No querían mostrar el latino de bien, dedicado y trabajador”, indicó.

Los reporteros del país azteca destacaron su gran carrera, y el ser una de las primeras latinas en trabajar en Hollywood, realizando grandes producciones con Robin Williams y Arnold Schwarzenegger.

Conciertos en México

En los últimos meses la artista se ha mantenido muy activa en el país azteca realizando presentaciones, una de ellas hace días con el actor Carlos Mata.

También se ha presentado con otras grandes de la música, en un show único que llamaron “Despechadas: de mujer a mujer”.