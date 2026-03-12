Definidos los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) entra en su etapa más crítica. Con la fase de grupos en el espejo retrovisor, ocho naciones se preparan para jugarse la vida en partidos de eliminación directa. La tensión aumenta no solo por el nivel de los rivales, sino por un cambio clave en el reglamento: a partir de esta ronda, los lanzadores abridores tendrán un límite extendido de hasta 80 lanzamientos, permitiendo que las estrellas de la rotación tengan un impacto más profundo en el juego.

La cartelera: mañana y el sábado de infarto

La acción se divide en dos jornadas que prometen paralizar a los aficionados.

Jornada de mañana (viernes)

Corea del Sur vs. República Dominicana (6:30 PM ET): Un choque de estilos entre la disciplina asiática y el poder caribeño.

Estados Unidos vs. Canadá (8:00 PM ET): El clásico del norte se traslada a la eliminación directa. Estados Unidos busca validar su favoritismo ante un vecino que siempre juega con intensidad.

Jornada del sábado

Puerto Rico vs. Italia (3:00 PM ET): El "Team Rubio" busca mantener su racha ganadora frente a una escuadra italiana que ha demostrado ser un "matagigantes" en este torneo.

Venezuela vs. Japón (9:00 PM ET): El duelo más esperado del fin de semana. La Vinotinto se mide ante el vigente campeón en un choque de invictos y potencias mundiales.

El duelo de la jornada: Suárez vs. Yamamoto

El enfrentamiento entre Venezuela y Japón acapara todos los reflectores. Se ha confirmado un duelo de pitcheo de calibre de Grandes Ligas que definirá quién avanza a las semifinales: