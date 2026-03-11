Farándula

Viviana Gibelli saborea un nuevo proyecto en Venezuela

La presentadora criolla está en la mira de una importante marca

Viviana Gibelli saborea un nuevo proyecto en Venezuela
Viviana Gibelli se une a un nuevo proyecto / Cortesía
Viviana Gibelli, una de las figuras más emblemáticas del mundo del entretenimiento en Latinoamérica, ha marcado su huella a lo largo de más de tres décadas, con una credibilidad impecable.

Desde sus inicios, Gibelli se ha destacado no solo por su talento innato, sino también por su capacidad para conectar con el público en diversas plataformas, convirtiéndose en un referente de la televisión y el espectáculo en Latinoamérica.

Numerosos proyectos de gran relevancia, entre programas y novelas que quedaron marcados en la idiosincrasia del venezolano y en el entrenamiento de Latinoamérica, consolidada así, como una de las presentadoras y actrices más queridas del continente.

Viviana Gibelli se une a una nueva campaña

Viviana Gibelli ha sido elegida como la embajadora de la marca Pantene, reafirmando su estatus icónico en el mundo de la publicidad.

Su figura destacada en Venezuela, es clave del por qué la escogieron como imagen. Su conexión con ellos comenzó en 1993, cuando se convirtió en la primera venezolana en representar a la marca, siendo un hito en la industria.

A través de sus proyectos actuales y futuros, Viviana Gibelli sigue demostrando su permanencia en los medios, dedicación hacia el país, inspirando a muchos con su ejemplo de perseverancia y éxito.

Su trayectoria y su capacidad de adaptarse a la nueva era tecnológica, le permiten trabajar con marcas del mundo moderno y entrar a cada hogar del país.

