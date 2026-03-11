¡Ojo con este dato!: El "video" más claro del domingo busca la victoria en el inicio del 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El templo hípico de Venezuela, el Hipódromo La Rinconada, se prepara para una jornada de alto voltaje este domingo 15 de noviembre. La reunión número 12 del calendario oficial promete emociones intensas para la afición, con una programación robusta de 13 competencias que incluye cuatro eventos selectivos de gran relevancia. La acción iniciará de forma puntual a la 1:00 de la tarde.

Tras un análisis exhaustivo de los formularios y las condiciones físicas de los ejemplares, destaca un nombre capaz de romper los esquemas en las jugadas exóticas. En la octava prueba del programa, que marca el inicio del popular 5y6 Nacional, Fantastic Shot se posiciona como el dato de mayor interés para los buscadores de buenos dividendos.

El perfil de la competidora: Tordilla La Rinconada

Esta yegua tordilla de seis años cuenta con un pedigrí respetable: es hija de Constructor White en Star Way. Su compromiso se pactó en un lote de 13 aspirantes, compuesto por yeguas nacionales e importadas de seis o más años, todas ganadoras de una o dos carreras. El escenario de la disputa será un trayecto de velocidad pura sobre los 1.100 metros.

La pupila del entrenador Rohendy Gámez contará con la conducción del jinete aprendiz Félix Márquez, quien asume esta responsabilidad por segunda ocasión consecutiva.

Un análisis de sus actuaciones recientes

El historial inmediato de Fantastic Shot revela tropiezos que ocultan su verdadero potencial:

Penúltima salida: La tordilla corrió "negada" bajo las órdenes de Robert Capriles. En esa oportunidad, cruzó la meta en la séptima posición, a 12 cuerpos de la ganadora.

Última actuación: Ya con la monta de Márquez y en la misma distancia de 1.100 metros, la yegua enfrentó adversidades desde el sonido del timbre. Saltó con retraso desde el puesto de pista 12 y quedó en el penúltimo lugar. Además, cargó hacia afuera durante los primeros metros.

Pese a estos inconvenientes, mostró una recuperación asombrosa; avanzó con fuerza por líneas internas y finalizó en la tercera casilla, a nueve cuerpos de Rompeparadigma, ejemplar que ya consolidaba su ventaja en la recta final.

Argumentos para el triunfo: Reunión 12

Existen factores clave que invitan al optimismo en esta nueva entrega. En su carrera previa, Félix Márquez apenas conocía las mañas y el estilo de la yegua, a lo cual se sumó la desventaja de partir por una posición externa.

Para este domingo, el jinete posee un conocimiento más profundo sobre los medios locomotivos de la tordilla. Gracias a esta experiencia previa y a los ajustes en los entrenamientos, Fantastic Shot se presenta como una alternativa de valor. Su desempeño reciente la cataloga como una "yegua de video", término que el argot hípico reserva para aquellos animales que, pese a perder, demuestran una superioridad que presagia una victoria inmediata.