A sus 64 años, Alba Roversi se sometió a una cirugía estética para rejuvenecer

La actriz venezolana Alba Roversi pasó por quirófano para someterse a una cirugía estética y quitarse un par de años. Desde sus redes sociales anunció el procedimiento del cual salió feliz con el resultado.

Conocida por su participación en telenovelas como “Ligia Elena”, “La Traidora” y “Las González”, Roversi se ha mantenido al cuidado de su cuerpo a sus 64 años, demostrando que para verse bien no es un tema de edad.

"Hasta que me decido… Voy rumbo a conocer al que me pondrá de 45", expresó la venezolana en un video compartido hace un par de semanas con su humor característico. "No estoy nerviosa, lo que estoy es emocionada", agregó feliz.

¿Qué retoques se hizo Alba Roversi?

Alba Roversi dejó todo en manos del cirujano plástico Orlando Rodríguez Anato para rejuvenecer su rostro. La actriz venezolana se hizo una blefaroplastia, cirugía de párpados para eliminar el exceso de piel, grasa y músculo de esa zona.

Además, se sometió a un levantamiento para levantar y tensar áreas como la frente, patas de gallo, cuello, y también se elevó el labio.

Alba Roversi muestra los resultados de la operación

Tras varios días de la operación, la protagonista de “Ligia Elena” dejó ver parte de su rostro en un reciente video, donde compañeras del gremio artístico la alabaron por el resultado.

Alba Roversi viajará a Miami, donde permanecerá poco más de un mes para realizar un par de proyectos como “Monólogos de la Vagina”. Aunque cubrió parte de su cara con unos lentes de sol, se evidencian detalles de rejuvenecimiento.

Lilibeth Morillo, Gledys Ibarra, Amanda Gutiérrez y Diveana, dejaron comentarios resaltando su belleza.