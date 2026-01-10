Alba Roversi y su esposo viven lamentable situación en Bogotá

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una intensa jornada de trabajo en Navidad, la actriz venezolana Alba Roversi quien desde principios de diciembre comenzó su popular venta de hallacas, se dispuso a recibir el Año Nuevo en Bogotá, Colombia, junto a la familia de su esposo Richard González.

No obstante, los próximos días no fueron tan agradables para la caraqueña y su pareja que se quedaron "varados" en la ciudad a poco tiempo de seguir su viaje hasta Caracas, Venezuela.

Alba Roversi no pudo llegar a Venezuela

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Roversi contó con angustia su situación en la capital colombiana, donde se vio en la obligación de quedarse más tiempo del que tenía planeado por las medidas de seguridad aéreas.

La actriz explicó que, su vuelo fue cancelado por lo que aún no tiene fecha de llegada al país: "Ahorrando los 'churupitos' aquí en Bogotá. Aún estamos por aquí por estos predios (..) nosotros de aquí cruzábamos a Venezuela pero la aerolínea suspendió ese vuelo".

Ante lo ocurrido, la compañía aérea le devolvió el dinero y, pese a los esfuerzos de la pareja por adquirir nuevos boletos, no tuvieron suerte. En medio de la angustia, Alba afirmó que están bien y "pendientes de cruzar".

Su esperado regreso a Venezuela

Tras varios años de haber partido a Miami, la actriz regresó en agosto de 2025 con ganas de trabajar en su país. En entrevista para Meridiano, aseguró estar feliz de pisar nuevamente su tierra, donde quiere retomar la carrera que tanto éxito le ha otorgado.

Tan pronto llegó, la protagonista de novelas echó a andar su unipersonal "Esperanza Inútil", presentándose con éxito en varias partes del país. Asimismo, participó en las funciones de "Monólogos de la Vagina" junto a Dora Mazzone y Marianela Salazar.

Es cuestión de tiempo para que Alba Roversi y Richard González superen este trago amargo y puedan llegar a su destino para disfrutar del territorio nacional.