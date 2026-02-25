Ella es la primera venezolana en ingresar al reality "Gran Hermano Argentina"

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela tiene representante en el popular reality “Gran Hermano” versión Argentina. Se trata de la presentadora y modelo Cinzia Francischiello, quien hizo su entrada triunfal la noche del martes 24 de febrero derrochando carisma, actitud y mucha seguridad.

Primera venezolana en el reality

La belleza que fue por varios años talento de Televen, se encuentra radicada en Argentina desde hace algunos años, teniendo un intenso romance con el futbolista Dylan Gissi, con quien se comprometió en el 2025.

En el reality argentino que este año tiene el eslogan de “Generación Dorada”, la criolla se mostró muy emocionada por ser la primera en representar a Venezuela, despertando gritos y emoción en los presentes en el estudio.

Con una bandera mitad Argentina y mitad venezolana, Cinzia ingresó a la casa con una maleta de sueños y lista para comenzar la convivencia con sus compañeros.

“Argentina y Venezuela siempre juntos. Miles de kilómetros nos separan, pero somos la misma gente trabajadora, luchadora y humilde. La primera venezolana en la casa de "Gran Hermano Argentina", me siento muy afortunada de estar en este país”, dijo.

El animador Santiago del Moro encargado de recibir a todos los participantes, quedó impactado con la belleza de la criolla, quien tiene una excelente figura, cabello rubio y cara de muñeca.

Primeras horas en el show

Ya instalada en la casa Cinzia se había quedado sin cama, pero gracias a uno de los patrocinantes de la competencia pudo comprar una, en la que descansará durante su participación.

Diversas figuras venezolanas escribieron palabras de emoción y fuerza para que la de toda en la competencia y ganar.

El reality show tiene un jugoso premio de $70.000.000, un enorme trofeo en color dorado y el reconocimiento de toda Argentina.