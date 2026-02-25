Ramón Vázquez gana el premio al jinete de la semana gracias el hito alcanzado

Suscríbete a nuestros canales

El jinete Ramón A. Vázquez tuvo una semana de carreras inolvidables en su hipódromo de invierno, Oaklawn Park. El viernes, se convirtió en el undécimo jinete en llegar a 500 victorias en Oaklawn; el lunes anterior, había conseguido cinco triunfos más en la cartelera navideña.

Sus 13 triunfos en la semana lo lanzaron a la parte superior de la lista de jinetes de Oaklawn. Por lo que, el panel de expertos en carreras votó por unanimidad a Vázquez como Jockey de la Semana del 16 al 22 de febrero.

Ramón Vázquez celebra su primera distinción de la temporada

El lunes, día festivo del Día de los Presidentes, Vázquez aprovechó al máximo sus 10 montas del día. Empezó a cosechar victorias con la primera carrera para el entrenador Norm Casse. Ganó la cuarta carrera para Mike Maker y la quinta para Ernie Witt II.

Vázquez ganó la séptima carrera para F. Dewaine Loy y consiguió su quinto triunfo en la décima para Peter Miller. Las cinco victorias en una sola tarjeta igualaron su mejor marca local. Luego, el jueves Vázquez logró una victoria en la cuarta carrera para Peter Miller y la sexta para Kelly Bainum.

De cara a la jornada del viernes, las victorias locales de Vázquez estaban en 498. Llegó a 499 en la tercera para Kelly Bainum y obtuvo la victoria local 500 pilotando a Cur Non para el entrenador Boyd Caster en la sexta prueba.

Ganó dos carreras más el sábado: la primera para el entrenador Rob Atras y la quinta para Rodolphe Brisset. Terminó la semana con dos victorias más el domingo: la quinta carrera para el entrenador Sean Williams y la sexta para el entrenador Carlos Santamaría.

Próximos compromisos para la semana

Vázquez correrá en Oaklawn el jueves y el viernes antes de viajar a Aqueduct para correr el sábado en el Stymie Stakes con Komorebino Omoide (JPN) para Rob Atras y Dirty Rich en el Gotham Stakes (G3) para Peter Miller. El Gotham Stakes G3, que otorga puntos clasificatorios para el Derby de Kentucky G1 a los cinco primeros clasificados.

Otros nominados para Jockey de la Semana fueron Alex Achard, quien ganó el John Battaglia Memorial; Francisco Arrieta con dos victorias en carreras de stakes en Oaklawn, Florent Geroux, con una victoria en carreras de stakes en Santa Anita; Juan Hernández, quien ganó una carrera de stakes en Santa Anita; y Sheldon Russell con dos victorias en carreras de stakes en Laurel.