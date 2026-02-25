WBC

WBC: ¡Cara a cara! Mira el récord de Venezuela ante estas selecciones

Neyken Vegas
Martes, 24 de febrero de 2026 a las 08:59 pm

La selección venezolana ya tiene antecedentes ante las cuatro selecciones que verá en la ronda inicial del Clásico Mundial 

Falta muy poco, para que se lleve a cabo la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol y una de las selecciones que tiene la tarea de trascender, es la de Venezuela, quienes tienen un registro positivo de por vida, pero solamente en una ocasión llegaron a la instancia semifinal (2009). 

Por esa razón, repasaremos cómo le ha ido a la novena que dirigirá Omar López contra cada una de las selecciones que ya ha enfrentado previamente, incluyendo a sus cuatro oponentes en la fase de grupos.

Así le ha ido a Venezuela contra el resto de los equipos en el Clásico Mundial: 

  • Vs. Italia: 5G-0P
  • Vs. Puerto Rico: 3G-3P
  • Vs. Estados Unidos: 2G-3P
  • Vs. Australia: 1G-0P
  • Vs. Países Bajos: 1G-0P
  • Vs. España: 1G-0P
  • Vs. Nicaragua: 1G-0P
  • Vs. Israel: 1G-0P
  • Vs. Cuba: 0G-1P
  • Vs. México: 0G-1P
  • Vs. Corea del Sur: 0G-1P
  • Vs. República Dominicana: 1G-4P.

Esos resultados representan un récord global de 15 victorias a cambio de 13 derrotas y un dato curioso, es que la escuadra nacional todavía no se ha medido a Japón, el máximo ganador del evento, a pesar de que han disputado todas las ediciones.

¿Cómo le ha ido a Venezuela contra sus rivales en el grupo D?

En la fase inicial del venidero Clásico, los criollos chocarán contra: Países Bajos, Israel, Nicaragua y República Dominicana; siendo los quisqueyanos los únicos que tienen balance positivo frente a Venezuela.

A las otras tres novenas, la delegación nacional las ha superado en la única oportunidad en la que se han enfrentado. Esto quiere decir, que los venezolanos deberían avanzar sin problemas a la siguiente etapa y la lucha principal sería por el liderato contra Dominicana, a quienes se medirán justamente en el último encuentro de esta ronda clasificatoria.

