¿Qué pasó? Tomás Rincón recibe dura noticia por parte del Santos

Uno de los futbolistas venezolanos que logró construir una carrera ejemplar, tanto en el viejo continente como en el balompié de la región, es el mediocampista Tomás Rincón, quien deberá evaluar alguna otra posibilidad si desea mantenerse en el balompié que no sea el equipo del Santos FC.

Luego de una amplia trayectoria de 15 años entre la Bundesliga y la Serie A, pasando incluso por la Juventus, el "General" se mudó al Brasileirao con la oncena de Santos en el 2023, con quienes aparentemente cortó el vínculo recientemente.

Santos deja en libertad Tomás Rincón:

Según la información emitida por Nelson Ferrer, el "Peixe" optó por rescindir del contrato de algunos jugadores que no tienen en sus planes actualmente y uno de ellos es el venezolano de 38 años.

Hasta el momento, el mediocampista venezolano solamente ha visto minutos en un solo desafío de nueve efectuados en el campeonato Paulista y no ha tenido acción en tres fechas de la Serie A, en la presente zafra.

¿Tomás Rincón regresará al Futve?

Recientemente, hay una pequeña "ola" de futbolistas reconocidos que pasaron o están en la selección, que regresaron a la Liga Futve y tras romper su vínculo con Santos, Rincón podría incluirse en esa lista sino consigue algún otro acuerdo con una oncena fuera de Venezuela.

El "General" inició su carrera como profesional en Venezuela con el Unión Atlético Maracaibo, posteriormente jugó con Zamora FC y antes de marcharse a Europa, fue figura del Táchira FC, todo eso en el lapso de 2006 a 2008 y desde entonces, se ha mantenido en clubes extranjeros.