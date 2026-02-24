LMB: Henry Blanco es presentado como nuevo manager de los Sultanes de Monterrey

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol comienza a tomar cada vez más forma y este martes 24 de febrero se confirma con un anuncio que generó expectativa en Monterrey. El venezolano Henry Blanco fue presentado oficialmente como nuevo mánager de los Sultanes de Monterrey.

El acto de presentación estuvo cargado de optimismo y de mucha expectativa. Directivos y medios locales acompañaron el primer día al mando del ex receptor venezolano, quien asume el reto de guiar a una de las franquicias más tradicionales de la Liga Mexicana de Beisbol.

Para la organización, su experiencia y liderazgo representan un paso firme hacia la búsqueda del campeonato y de demostrar que pueden conformar uno de los mejores rosters de cara a esta nueva edición de la pelota mexicana.

Henry Blanco – Sultanes de Monterrey

Con amplio recorrido en el béisbol profesional, tanto como jugador como en diferentes funciones dentro de los cuerpos técnicos, el hombre de 54 años llega con credenciales que respaldan su nombramiento.

Su perfil combina disciplina, lectura de juego, motivación y manejo de grupo, cualidades que suelen marcar diferencia en torneos largos y exigentes como la LMB. Por lo tanto, estas son una de las principales razones de su contratación.

La directiva de Sultanes confía en que el venezolano aporte orden y carácter a un roster que mezcla juventud y experiencia.

Finalmente, el calendario aún no inicia, pero el mensaje ya está sobre la mesa y es que, de la mano de Henry Blanco, esperan cumplir con cada uno de sus objetivos colectivos de cara a la próxima temporada de la pelota mexicana.