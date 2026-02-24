LVBP: Caribes de Anzoátegui quiere llevarse sí o sí a Aldrem Corredor

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui fue la gran sorpresa de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Aunque muchos no confiaban en la "Tribu", los dirigidos por Asdrúbal Cabrera mostraron caracter y gallardía, para meterse en la Gran Final, en donde terminaron siendo superados por Navegantes del Magallanes en seis compromisos.

A pesar de la derrota, la campaña de los orientales debe ser catalogada como exitosa, ya que no muchos esperaban verlos competir de tal manera en un año que se supone marcaba el inicio de una reconstrucción. Ahora, con lo mostrado en la 25/26, los objetivos para la próxima zafra cambian.

Una de las claves del buen rendimiento en postemporada fue el nivel que mostró el infielder Aldrem Corredor, quien fungió como refuerzo, tomado desde los Leones del Caracas. Su actuación fue tan buena que, para esta temporada muerta, Caribes planea ofertar seriamente para hacerse con los servicios de el "Maute".

Caribes va por Corredor

En una entrevista para el podcast "El Infield", conducido por los periodistas Carlos Valmore Rodríguez y Freddy Chersia, el gerente deportivo de Caribes de Anzoátegui, Otto Padrón, expresó abiertamente que su organización intentará traer a Aldrem Corredor vía cambio, para que se convierta en ese bate zurdo que tanta falta le ha hecho al lineup.

"Claro que Aldrem Corredor será una opción para nosotros, una vez los Leones definan su tren gerencial. Tocaremos la puerta, a ver qué puede salir de ahí. Desde hace un par de años estamos buscando un bateador zurdo, para darle balance a un lineup con muchos derechos", dijo el directivo en la entrevista para El Infield.

En el Round Robin con Caribes, el "Maute" bateó para .348/.469/.606/1.075 en 16 compromisos, con tres cuadrangulares y 17 impulsadas. En la final ante Magallanes siguió inspirado, al registrar línea de .364/.500/.591/1.091, e impulsó cuatro rayitas en los seis duelos jugados. Sin duda, es entendible que Caribes quiera quedárselo permanentemente.