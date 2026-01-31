LVBP: Caribes necesita del poder de Balbino Fuenmayor y Aldrem Corredor para regresar a Puerto La Cruz

Suscríbete a nuestros canales

La final de Liga Venezolana de Beisbol Profesional se reanude en Valencia con la balanza a favor de Navegantes del Magallanes 2-1, sin embargo, Caribes de Anzoátegui mantiene su ilusión intacta y en gran parte eso se debe a que esperan el despertar ofensivo de dos figuras importantes como Balbino Fuenmayor y Aldrem Corredor, quienes confían en dejar su sello en la final, como ya lo hicieron en la ronda regular y el Round Robin.

Hasta el momento, la ofensiva de Caribes no ha podido responder como se espera en esto tipo de escenarios, más allá de que han anotado un total 14 carreras en tres compromisos, lo cierto es que su rival ha sido mucho más efectivo en el inicio de la final, las 22 rayitas a su cuenta así lo demuestran.

Sin Fuenmayor y Corredor las carreras no llegan en Caribes

La figura más importante de Caribes de Anzoátegui, Balbino Fuenmayor, volvió a protagonizar una temporada fructífera con el madero, no es casualidad que cada vez escala más peldaños entre los mejores toleteros históricos de la LVBP. El coloso de la tribu ganó el premio MVP de la temporada y añadió tres jonrones y 12 empujadas en el Round robin, pero todavía no ha podido disparar jonrón en la gran final... Es por eso que su despertar es clave para acercar a su equipo a la victoria.

Un caso similar en clave Caribes es el de Aldrem Corredor, el jugador más valioso del Round Robin fue vital para que Caribes llegara a la final gracias a su gran aporte ofensivo, pero en la final su rendimiento no ha sido el mismo. Anzoátegui necesita la versión de Corredor que empujó hasta 17 carreras para liderar dicho renglón en la anterior instancia.

El único jonrón que suma hasta el momento Caribes llegó de las manos de Hernán Pérez, otro de los "caballos" que lidera la tribu, aún así, no basta con uno solo para llevar al equipo a lo más alto, y es que Anzoátegui ha dejado hasta 33 hombres en circulación en tres juegos, una cantidad preocupante para un equipo que pretende coronarse cómo campeón en medio de una final.