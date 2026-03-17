¿Milagro en la cuarta? Conoce el ejemplar que desafía los números tras dos retiros seguidos en La Rinconada

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La cartelera dominical en el Hipódromo La Rinconada reserva para su cuarta competencia uno de los duelos más equilibrados y comentados de la reunión. La prueba acapara la atención del público debido a la reaparición de un ejemplar que genera expectativas desde hace meses en las caballerizas de Coche. Se trata de Gran Azabache, un corredor que, pese a los contratiempos de salud, mantiene su estatus de pieza clave para cualquier combinación de apuestas.

El castaño, defensor de las sedas del Stud "DCA", saltará a la pista por el puesto número dos. Bajo la preparación del entrenador Vicenzo Di Luca, el ejemplar busca su primer éxito profesional tras un historial de once actuaciones en el óvalo caraqueño. En esta oportunidad, la responsabilidad de la conducción recae sobre el aprendiz Félix Márquez, quien aprovechará el descargo para presentar un hándicap liviano de 52 kilos.

Un historial de resiliencia y salud: La Rinconada

El camino de Gran Azabache hacia esta competencia no ha sido sencillo. El hijo de Roger Rocket en Pinky del Prado, nacido en el prestigioso Haras Los Caracaros, llega a este compromiso tras una serie de retiros que encendieron las alarmas entre los seguidores del hipismo.

En primer lugar, un cuadro de cólico impidió su participación previa. Las estadísticas en este apartado son severas: de 75 ejemplares que sufrieron este percance clínico, apenas cinco lograron la victoria en su regreso. Posteriormente, el ejemplar fue inscrito para la jornada del primero de marzo de este año, pero un cuadro de traumatismos generalizados forzó una nueva deserción de los programas oficiales.

Efectividad y confianza en la cuadra de Di Luca

A pesar de estos obstáculos, el optimismo rodea a la cuadra de Vicenzo Di Luca. El entrenador destaca por el trabajo minucioso con su reducido pero efectivo plantel de corredores. Los resultados avalan su gestión y, especialmente, su alianza estratégica con el jinete Félix Márquez.

Los números de esta dupla reflejan una sintonía notable:

Actuaciones en conjunto : 6 compromisos.

Victorias : 2 triunfos.

Efectividad: 33%.

Este porcentaje de éxito sitúa al binomio Di Luca-Márquez como uno de los más peligrosos de la tarde. El preparador confía en la recuperación total del ejemplar, cuyo último registro en pista fue un séptimo lugar a poco más de nueve cuerpos del ganador, una actuación que no refleja el potencial real mostrado en sus entrenamientos privados.

El ejercicio más reciente: Gran Azabache La Rinconada

Mar 13 A. Parra. M E/P del aparato 25,1 38 50 (800) 64 2P 78,3/94,1// al tiro, cargó adentro en la partida a 2c de Katire +BB con remate de 12.

El análisis de la competencia: R13

La cuarta carrera del programa se define por la paridad de fuerzas. Sin embargo, la presencia de Gran Azabache aporta un ingrediente de intriga técnica. Si el nieto materno de la línea de Los Caracaros supera el factor estadístico negativo tras el cólico y recupera la movilidad previa a sus traumatismos, su peso de 52 kilos lo convierte en un bólido difícil de contener en los tramos finales. La afición hípica espera con ansias el desempeño de este ejemplar, cuya perseverancia es ya un sello distintivo en la programación de la reunión 13.