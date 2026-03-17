La velocidad de un campeón en Santa Anita se pone a prueba este domingo en Coche

Suscríbete a nuestros canales

El escenario hípico de Coche se viste de gala para una nueva entrega de emociones. La reunión número 13 de la temporada actual presenta un atractivo especial con el debut de piezas de alto valor genético, tanto nacionales como importadas. El programa de 12 competencias alcanza su punto máximo de expectativa en la duodécima carrera, sexta válida para el 5y6 nacional, donde la calidad internacional se pone a prueba en una distancia reservada para yeguas de cinco años, ganadoras de dos carreras.

El retorno de José Rafael Rojas y una importada de lujo: La Rinconada

La nota destacada de la jornada la protagoniza el entrenador José Rafael Rojas, quien se reencuentra con la afición de La Rinconada tras su paso por otras fronteras. Para este compromiso de cierre, Rojas presenta a Lady Monique, una zaina de cinco años que defiende las sedas del Stud "Lady Caroly Stables LLC". La importada saltará a la pista con un hándicap de 56 kilos y contará con la conducción del experimentado jinete Johan Aranguren, una dupla que debuta oficialmente en esta nueva etapa del preparador.

Lady Monique, nacida en Kentucky en el año 2021, llega al principal óvalo del país con una hoja de servicios que incluye 14 actuaciones y dos victorias en el prestigioso circuito de Gulfstream Park. Su estreno en Caracas se producirá con el uso exclusivo de vendas como implemento, una configuración que busca optimizar su desempeño en la arena local.

Lord Nelson: Un legado de Grado 1 en la sangre

El análisis del pedigrí de Lady Monique revela una ascendencia de primer orden. Es hija del recordado Lord Nelson, un especialista en la velocidad que dictó cátedra en los hipódromos más exigentes de los Estados Unidos como Santa Anita, Del Mar y Churchill Downs. Su campaña de 13 salidas saldó con siete triunfos, una efectividad envidiable que incluyó éxitos de máxima jerarquía:

Bing Crosby Stakes (Gr.1) .

Triple Bend Stakes (Gr.1) .

Santa Anita Sprint Championship Stakes (Gr.1).

Por el lado materno, la yegua no se queda atrás. Su madre, Walkinforkisses, fue una competidora de gran resistencia con cuatro victorias. Además, su abuelo materno Kissin Kris aporta un toque de distinción adicional a la genealogía, tras conquistar en su momento el Haskell Invitational Handicap (Gr.1) en Monmouth Park, una de las pruebas de mayor prestigio en el calendario norteamericano.

Ejercicios prohibitivos para un debut triunfal: R13

La preparación de la pupila de José Rafael Rojas ha sido el tema de conversación en las mañanas de traqueos. Los cronometristas oficiales reportan ejercicios de excelente factura, con parciales que la sitúan como la enemiga a vencer en el lote. La zaina se desplaza con soltura y muestra una adaptación inmediata al clima y la superficie de Coche:

Feb 27 A. García E/P 16,2 29,2 41,2 (600) 54,1 2P 69,3/2V, cómoda y muy bien con remate de 12.

Mar 06 A. García E/S 13 24,3 (400) 36,4 2P 50,4/2V, veloz y contenida con remate de 11,3.

Mar 13 A. García E/P 12,3 24,2 (400) 36,3 2P 49,4 4P 65/2V, veloz, extraordinaria con remate de 11,4. Tal como se puede apreciar en la hoja de trabajo publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.

Esta combinación de genética ganadora, un entrenador motivado en su regreso y ejercicios matutinos de alta velocidad, coloca a Lady Monique como la base principal para muchos apostadores en la sexta válida. La cita dominical promete ser el escenario perfecto para que la sangre de Lord Nelson brille con fuerza en la recta final de La Rinconada.