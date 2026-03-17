El linaje de un ganador del Kentucky Derby busca el éxito en el óvalo de Coche

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El óvalo de Coche se prepara para una de sus citas más ambiciosas de la temporada. El Hipódromo La Rinconada abrirá sus puertas este domingo para la reunión número 13 del año, un programa compuesto por 12 competencias que tendrá su toque de queda inicial a la 1:25 de la tarde. La jornada promete una movilización masiva de aficionados, atraídos por la solidez del 5y6 nacional, sistema de apuestas que apunta a quebrar, una vez más, sus propios registros históricos de recaudación.

Un debut con sello de Kentucky: La Rinconada

El foco de atención durante el primer bloque de carreras recae sobre la segunda competencia del orden oficial. En una prueba exclusiva para yeguas de cuatro años (nacionales e importadas) debutantes o no ganadoras, la afición centrará su mirada en el estreno de Employeeofthemonth (USA). Esta castaña, nacida en los pastos de Kentucky, hará su primera aparición en el foso caraqueño bajo la tutela del entrenador Carlos Luis Uzcátegui y la defensa de las sedas del Stud "Yellowstone".

La importada, que cargará un hándicap de 56 kilos, contará con la conducción del jinete profesional Jhonathan Aray. Aunque la yegua no alcanzó la victoria en sus cuatro actuaciones previas en los Estados Unidos bajo el cuidado de José Francisco D’Angelo, su linaje genético sugiere una calidad superior para el medio local.

Genética de campeones: El factor Street Sense

El análisis del pedigrí de "Empleado del mes" traducción al castellano de su nombre revela una ascendencia de élite. Es hija del semental Street Sense, un pilar de la cría moderna que acumuló ganancias superiores a los cuatro millones de dólares. La campaña de este reproductor fue impecable:

Breeders’ Cup Juvenile (Gr.1) en 2006.

Kentucky Derby (Gr.1) en 2007.

Travers Stakes (Gr.1) y el Jim Dandy Stakes (Gr.2).

Por el lado materno, la corredora no se queda atrás. Su madre, Emmy Darling, fue una competidora de alta resistencia con cinco triunfos en 23 salidas a la pista. Además, su abuelo materno es el recordado Graeme Hall, ejemplar que bajo la dirección de Todd Pletcher dejó una hoja de servicios de siete victorias en 22 intentos, con éxitos destacados en el Arkansas Derby (Gr.2) y el Eclipse Handicap (Gr.2).

Detalles de la competencia

La carrera, pactada en una distancia de 1.400 metros, tiene su hora de partida programada para las 1:50 de la tarde. Un total de nueve ejemplares buscarán el primer triunfo de su historial, en un enfrentamiento que mide el poderío de la cría nacional frente a la calidad de la importación estadounidense. Con este escenario, la jornada dominical se perfila como un espectáculo de alto nivel técnico y gran impacto emocional para el hipismo venezolano.

Este ha sido el ejercicio más reciente de Employeeofthemonth (Usa):

Mar 06 F. Puello E/P 14,1 27,3 40,4 53,4 66,3 (1000) 79,2 2p 94,3/ dio pony, contenida y bien + ½ cuerpo Para siempre con remate de 12,4.

Mar 13 J. Aray E/P 16 31,1 45 58,2 (800) 71,4 2P 85,1 4P 100,1/ cómoda sin hacerle nada con remate de 13,2. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.