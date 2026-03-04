¡Cuidado con los batacazos! Carlos Luis Uzcátegui analiza sus cartas en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

En una nueva jornada de ajustes, en el hipódromo La Rinconada, el equipo de Meridiano Web se acercó al óvalo de Coche para saber impresiones de los protagonistas para la R11, lo cual viene hacer la continuación del primer meeting del 2026.

En esta oportunidad, el entrenador Carlos Luis Uzcátegui, quien es clave para este domingo por sus presentados, nos comentó detalles de sus tres inscritos para este ocho de marzo. La jornada, que iniciará a la 1:30 pm, constará de 10 carreras, pero dentro de ellas hay dos eventos selectivos. Los pupilos de Uzcátegui inician su participación para la cuarta competencia.

Posible batacazo en la segunda selectiva grado tres: La Rinconada

En el clásico “Mauricio Azar” hay un ejemplar de su caballeriza que se dará de la partida con la monta de Robert Capriles, Jofiel.

-Este ejemplar anda muy bien, continua en amplia mejoría y para esta ocasión cuidado que puede pescar en rio revuelto lo que traería consigo la victoria de un gran batacazo en el ciclo no válido.

Luego la importada del Stud “Big Valdi”, Make Sense Of It en la cuarta válida.

-Esta yegua viene muy bien para esta carrera y les recomiendo no dejarla por fuera de sus combinaciones del 5y6.

Acumulados: 5y6 nacional La Rinconada Datos

En la carrera de los acumulados repite la llave con el jinete Aray, esta vez sobre el ejemplar importado Neigh Sayer. ¿Qué expectativas tiene con este ejemplar para el cierre de la jornada?

- El preparador muestra un optimismo de primer orden con su pupilo para la competencia de cierre. Advierte a la afición hípica que no lo excluyan de sus combinaciones, pues el ejemplar posee argumentos para decidir. Pese a la paridad de este compromiso válido para el 5y6 nacional, existe la plena seguridad de que su presentado va estar decidiendo.