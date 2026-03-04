Yorvis Villamizar: “Este es mi regalo para el día de la mujer en el 5y6 de La Rinconada”

Suscríbete a nuestros canales

El carismático entrenador Yorvis Villamizar hizo gala de su característico buen humor frente a las cámaras de Meridiano Web. Pese a contar con una caballada reducida, el preparador destaca en el medio hípico por su dedicación absoluta; aplica todo su conocimiento para que cada ejemplar bajo su cuidado llegue en condiciones impecables a la pista.

La jornada de este domingo despierta grandes expectativas. El programa consta de diez competencias, entre las cuales resaltan dos eventos selectivos de alto nivel. Villamizar, quien tiene la responsabilidad de tres compromisos, analizó las posibilidades de sus pupilos:

El primer ejemplar a ensillar, se trata de Contra Todo que hace su debut en la segunda carrera de la tarde.

- La historia de este ejemplar es singular. Tras superar serios inconvenientes de salud que pusieron en duda su futuro, el caballo hace honor a su nombre: contra todo pronóstico, hoy está de vuelta en la pista.

Aunque todavía no alcanza el 100% de su condición física, el equipo confía en su evolución. La meta es que recupere su ritmo competitivo de forma paulatina y demuestre una notable mejoría en cada una de sus próximas actuaciones.

Luego en la primera válida del 5y6 nacional con Maykel Rodríguez, presenta al ejemplar My Blue Sky.

- El ejemplar debutó bajo nuestra tutela en su compromiso previo, una actuación que el público debe olvidar. En esa oportunidad, el uso de gríngolas resultó contraproducente, pues el caballo nunca se empleó de forma efectiva. Pese a ello, cruzó la meta con una frescura total, como si no hubiese realizado esfuerzo alguno.

Para esta nueva cita, decidimos retirar los implementos. Además, confiamos la conducción a Maikel Rodríguez, la "Máquina del Arreo", con la esperanza de que su destreza asegure una participación destacada y nos brinde una buena actuación.

Regalo: Yegua Día de La Mujer 5y6 nacional

Cierra sus presentados con la veloz yegua Lady Issa que es parte de la tercera válida del 5y6 nacional.

- La "consentida" de la cuadra, Lady Issa, representa el regalo perfecto para esta celebración del día de la mujer. La yegua luce condiciones físicas y atléticas impecables para su compromiso. Tras una conversación con su jinete, Jervis Alvarado, definimos la estrategia: el plan es que logre contener su velocidad inicial. De esta forma, la yegua reservará energías para un remate efectivo que asegure la victoria en la recta final.