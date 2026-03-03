"Bajo el radar: 112 días después, la nieta del triplecoronado vuelve a La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El juego del 5y6 nacional volverá a tener una nueva jornada de acción este domingo en la reunión número 11 del primer meeting de la temporada 2026, donde las válidas comenzarán a partir de la quinta competencia del programa y previo al 5y6 se disputarán los clásicos Ana María Freudman y Mauricio Azar GIII, ambos en 1.300 metros.

La Rinconada: Nieta de American Pharoach reaparece luego de 112 días

En la novena carrera de la jornada dominical y quinta de las válidas del 5y6 nacional se correrá una prueba reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro años, ganadoras de una carrera donde competirán diez hembras en una distancia de 1.100 metros por un premio especial adicional de $27.040 en premios.

Dicha prueba, el entrenador Riccardo D’Angelo presenta a dos ejemplares importadas, una de ellas es la invicta Miss Paola con la monta del jockey profesional Francisco Quevedo y Milagro del Valle, la cual tendrá la monta del jinete profesional Johan Aranguren con un peso de 54 kilos.

La segunda de las mencionadas vuelve a las jornadas oficiales luego de parón de 112 días sin competir, debido a que su última participación fue el pasado 16 de noviembre del 2025 en distancia de 1.100 metros y se llevó la victoria con un tiempo de 68,4 con el mismo Aranguren en las riendas.

Milagro del Valle es una hija del semental Khozan (campeón semental en la Florida) en la yegua madre Miracle Pharoah por American Pharoah, nacida el 9 de enero del 2022 en el Haras Los Samanes Polo & Racing de la Floriday pertenece al Stud Los Samanes Racing acá en el país.

La hembra tiene una campaña en el país de tres participaciones con un triunfo, ya mencionado es nieta del único purasangre en la historia que ha podido ganar el Grand Slam de turf en Estados Unidos, llamase la triple corona (Kentucky, Preakness y Belmont) y además triunfar en la Breeders’ Cup Classic el mismo año, y es American Pharoah.

Su trabajo más reciente lo realizó el pasado 28 de febrero donde con Jaime Lugo Jr. en pelo marcó parciales de, 17,1 / 31,2 /44,4 (600) / 58,2 2p / 72,4 / 87,4 // cómoda todo el trayecto / remate de 13,2, dio a conocer la División de toma tiempos del INH en su hoja de ajustes que publica en sus cuentas oficial es de distintas redes sociales.