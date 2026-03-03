Operación retorno: El escape de los jinetes franceses de Dubái

Suscríbete a nuestros canales

La crisis que sacude a Oriente Medio ha impactado severamente la actividad hípica en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin. Tras la jornada del "Súper Sábado" en el hipódromo de Meydan, numerosos jinetes, entrenadores y personal de cuadra se vieron imposibilitados de regresar a Europa debido al cierre masivo del espacio aéreo.

Sin embargo, este martes surgió una luz de esperanza. Según reportó el medio francés Paris-Turf, tres destacados jinetes que cumplían compromisos en el circuito emiratí lograron abordar un vuelo de retorno a Francia y se encuentran sanos y salvos.

El retorno de las estrellas del látigo

Figuras de la talla de los franceses Mickael Barzalona,Stéphane Pasquier y el italiano Cristian Demuro, pudieron salir de Dubái en un vuelo habilitado a primera hora con destino a París. Los tres fustas fueron protagonistas en la reciente jornada estelar; destacando especialmente Pasquier, quien se impuso en las Jumeirah 1000 Guineas con la potranca Piana (FR).

En la misma línea, el reputado entrenador Francis-Henri Graffard —ganador del Prix de l'Arc de Triomphe— logró asegurar un vuelo desde Omán, al igual que su colega Mario Baratti, tras una travesía logística sumamente compleja para intentar volver a sus hogares.

Confinamiento y dudas sobre la Dubai World Cup

En contraste, la situación sigue siendo crítica para otros profesionales y sus familias, quienes permanecen confinados en hoteles de Dubái. Se han extremado las medidas de seguridad en estos complejos turísticos tras los ataques registrados en las últimas 72 horas.

El foco del mundo hípico se centra ahora en la realización de la Dubai World Cup (G1). Se espera un pronunciamiento oficial en los próximos días, mientras la angustia crece entre propietarios y entrenadores cuyos ejemplares permanecen en Meydan, con miras a las competencias programadas para el sábado 28 de marzo.