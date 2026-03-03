Willson Contreras quiere saldar una deuda personal con Venezuela en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol de 2026 será muy especial para Willson Contreras por diversas razones. Esta será la primera participación del criollo en esta competición, y además, tendrá la oportunidad de representar a su país al lado de su hermano, William Contreras, quien está llamado a ser el receptor del equipo criollo.

Pero este torneo también será una oportunidad de redención para el flamante pelotero de Medias Rojas de Boston. El venezolano tuvo sobre su mesa la posibilidad de jugar en el Clásico Mundial de 2023, pero decidió declinarla porque acababa de llegar a San Luis, y quería familiarizarse con los lanzadores del equipo, ya que en un principio llegó para ser catcher.

Tres años después, Willson Contreras tiene una visión distinta de las cosas. En declaraciones para la prensa en el campamento criollo en Miami, el venezolano declaró sentirse arrepentido de no ir en 2023, por lo que asume con responsabilidad y emoción la oportunidad que vivirá en unos días.

Willson Contreras quiere redimirse

"Me arrepiento de haber dicho que no en 2023. Ya todos saben por qué. Para este Clásico me siento bendecido, porque Omar López me tomó en cuenta y no dudé ni un momento en decir con sí", declaró Willson Contreras sobre su ausencia en la última edición del torneo.

Y es que, en efecto, la decisión de no ir en 2023 estuvo marcada por el contrato que acababa de firmar con San Luis, quienes querían al criollo como el sucesor directo de Yadier Molina en la receptoría del equipo.

Ahora, en un nuevo rol como primera base, Willson Contreras tiene el visto bueno de su equipo y unas ganas tremendas de dejar huella con su país. "Hoy, mientras escuchaba al mánager, sentía las emociones a flor de piel. No puedo imaginar cuando estemos en el primer juego, en Miami, con todos los venezolanos", resaltó.