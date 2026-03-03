Reina de belleza venezolana hospitalizada por delicado estado de salud: "Es dolor"

Suscríbete a nuestros canales

La noche del lunes 2 de marzo familiares de Helena Merlin, confirmaron que atraviesa un delicado momento de salud, en Margarita, donde reside desde hace muchos años.

Helena en delicado estado

Indicaron que la rubia participante del Miss Venezuela 1975, se encuentra recluida en el Hospital Dr. Luis Ortega en Porlamar, donde aunque recibe analgésicos y atención, el dolor persiste.

“Seguimos a la espera de los exámenes médicos necesarios. Su estado es delicado y nuestra prioridad absoluta es que reciba la evaluación especializada que requiere”, escribieron.

La Miss Barinas, que estuvo por algunos años sumergida en las drogas y luego tuvo una increíble recuperación, tiene un refugio de perros los cuales son la gran preocupación de sus familiares, para mantenerlos.

“Los perritos se encuentran solos. Por favor ayúdanos a compartir está publicación para que llegue a las personas indicadas”, destacaron.

Finalizaron pidiendo oraciones y palabras que puedan brindar tranquilidad en un momento tan crítico.

Helena entregada a los animales

La 3ra finalista de aquel Miss Venezuela celebrado en el Poliedro de Caracas, lleva con mucho amor un refugio en el que cuida perritos de la calle.

Las publicaciones en su perfil de Instagram aparecen perritos siendo alimentados, bañados, recuperados y atendidos por especialistas. Además, deja colgado sus datos para aquellas personas que puedan ayudarla económicamente.

Merlin mantiene una gran relación con la ganadora del Miss Venezuela 1975, Maritza Pineda, y con Miss Amazonas y 4ta finalista, Virginia Sipl.